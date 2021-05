Carlota Corredera carga contra Ana Rosa y Telecinco por el caso de Rocío Carrasco: "Les da rabia"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros rostros reconocidos del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de ser el tema central de la sección dedicada a la crónica social de 'El Programa de Ana Rosa'.

Desde que comenzó a hacerse público el punto de vista de Carrasco y su versión de los hechos, algunos personajes reconocidos se han ido pronunciando y posicionando en un bando u otro. La mayoría de ellos se han puesto del lado de la hija de Rocío Jurado, como Carlota Corredera, Kiko Hernández, Miguel Frigenti o Paloma García Pelayo, mientras que Kiko Matamoros, María Patiño y Alessandro Lecquio han puesto en duda las palabras de ella. Asimismo, Ana Rosa Quintana y Gema López también ha cuestionado algunos de los hechos que Carrasco ha contado.

Este miércoles, Carlota Corredera volvió a arrancar la décima entrega de la docuserie de Rocío Carrasco con un discurso en defensa de la hija de Rocío Jurado. La presentadora de Telecinco ha querido referirse, concretamente, a todos los que niegan el testimonio de la protagonista. No obstante, lo que ha resultado más llamativo, es que la comunicadora no solo se ha dirigido a las personas que reaccionan en las redes sociales o las calles sino que ha señalado a Mediaset, su propia cadena, y a 'El Programa de Ana Rosa'.









En primer lugar, la conductora del espacio hizo referencia a las imágenes en las que se veía a Carrasco, hace dos semanas, en las puertas de un juzgado y siendo acosada por varias personas que la rodeaban con pancartas que decían 'Stop feminazis'. "Es el mismo que, casualmente, vamos a volver a ver en el episodio de hoy abrazándose a Antonio David Flores 4 años antes, ¿casualidad?", preguntaba, dejando claro que no es la primera vez que Carrasco se enfrenta a esos mensajes.

El dardo de Carlota Corredera a Ana Rosa

"Ahí los tenéis, juntitos, en julio de 2017, acosando una vez más a Rocío Carrasco en un nuevo ‘show’ judicial de Antonio David", señalaba Corredera. "Queridos negacionistas, siento deciros que esta noche vais a volver a perder una nueva batalla y ya van 10 de 10. Cuando Rocío contaba que su exmarido la maltrataba, dijeron: ‘sí, vale, pero ¿por qué no ve a sus hijos?’. Cuando relató con todo su dolor que su hija la maltrataba, dijeron: ‘Sí, vale, pero ¿y su hijo David? ¿Qué le ha hecho?’. Pues ha llegado el episodio 10, el que despeja esa última incógnita de los negacionistas", declaró.

"La cuestión es seguir maltratándola. Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla", sentenció la presentadora.

Estas palabras resultaron muy llamativas para los espectadores, dado que todo indica a que Corredera acusó a 'El Programa de Ana Rosa' de la situación en la que se encontraba la ex mujer de Antonio David. También podría referirse a 'Ya es mediodía', sin embargo, es en el programa de la reina de las mañanas en el que hay más colaboradores, incluida la presentadora, que ponen en duda su testimonio.

SI había dudas sobre la acusación de Corredera, gran parte de la audiencia coincidió en que hablaba de Ana Rosa Quintana: "Like el chorreo inicial a El programa de AR poniendo a Ana Rosa como negacionista de todo", "Esperando ver mañana a Ana Rosa después del zasca que le han metido", "Estoy LIVING con el zasca que Carlota le ha soltado a Ana Rosa la principio del programa. Básicamente, le dice que esta rabiosa porque su productora no es la que ha conseguido el testimonio de Rocío. Yo creo que esto nunca se había hecho desde la misma cadena. Ya era hora que alguien le pusiera en su sitio".

