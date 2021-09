Carlota Corredera, sin filtros sobre las consecuencias que ha sufrido por apoyar a Rocío Carrasco

La periodista Carlota Corredera ha apoyado, prácticamente desde el minuto 1, a Rocío Carrasco. La hija de la Jurado causó un auténtico terremoto mediático con su docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Cuando quedan escasas semanas para la segunda temporada del formato, de la que todavía no hay fecha cerrada para su estreno, Carlota ha explicado cómo se encuentra su gran amiga: "Yo la veo muy bien, estuve con ella hace poco. La veo muy bien, fuerte. Y la veo que se ha quitado un peso de encima. Tiene una situación muy complicada, pero creo que ha sido beneficiosa para ella la docuserie", decía una de las presentadoras de 'Sálvame'.









Además, Corredera admitía que le dan pena muchas cosas. Entre ellas, la nula relación que mantiene Rocío Carrasco con su hija. "Nadie desea que una madre y una hija se lleven mal, pero creo que las circunstancias de ambas son muy especiales. Creo que ellas son las que tienen que decidir".

El claro posicionamiento de Carlota Corredera a favor de su amiga, también ha acabado por pasarle factura y ha decidido sacarlo a la luz. "Ha sido un año muy complicado porque al presentar el documental de Rocío Carrasco y apostar por ella ha hecho que salga mucha gente de las cavernas. Pero yo estoy muy fuerte. Eso es lo que me da energía, el ser honesta. Que hay un desgaste, es obvio. Es duro estar en primera fila y dar la cara", decía. Lo tiene claro y ha sido muy clara: no va a dar un paso atrás.

"Estoy en un programa que ve mucha gente. Hay gente a la que le gusto y gente a la que no. Me gusta mucho mandar, pero no me considero en absoluto dictadora. Mi compromiso es con los derechos humanos", indicaba.

A comienzos de mes, la presentadora se sinceró en directo con el público y reconoció que ha llegado a sentir un vacío estando al frente del programa. "Todo esto pasará", le decía Jorge Javier Vázquez a su compañera, lo que terminó por hacerla llorar.

De hecho, reconoció el complicado lugar en el que le ha dejado posicionarse tan claramente a favor de Rocío Carrasco a raíz de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. Algo que ha vuelto a recordar hoy: "Lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. A unos más y a otros menos. Este verano lo estoy viviendo como el peor en 'Sálvame'". Esto se debe a que Corredera siempre ha defendido con uñas y dientes las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, incluso enfrentándose a varios colaboradores, lo que ha afectado a su imagen como profesional.