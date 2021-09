Carlota Corredera se derrumba y confiesa el motivo de la crisis de 'Sálvame': "No quiero que suene a excusa"

Carlota Corredera no se encuentra en su mejor momento, lo que ha demostrado estos últimos días en 'Sálvame'.La presentadora se sinceró en directo con el público y reconoció que ha llegado a sentir un vacío estando al frente del programa. "Todo esto pasará", le dijo Jorge Javier Vázquez a su compañera, lo que terminó por hacerla llorar.

Lo que nadie esperaba es que, tras justificar sus lágrimas del día anterior, la presentadora volviera a emocionarse y sincerarse en pleno directo. "Hablas de la soledad de Kiko Matamoros, que a lo mejor se siente solo porque le falta Mila, y te digo que a lo mejor no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", señalaba la comunicadora, haciendo alusión a la soledad que ha sentido en algunas ocasiones como presentadora.

Asimismo, reconoció el complicado lugar en el que le ha dejado posicionarse tan claramente a favor de Rocío Carrasco a raíz de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva': "Lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. A unos más y a otros menos. Este verano lo estoy viviendo como el peor en 'Sálvame'". Esto se debe a que Corredera siempre ha defendido con uñas y dientes las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, incluso se enfrentó a varios colaboradores, lo que ha afectado a su imagen como profesional.

"Cuando te va mal también es noticia, hay que entenderlo, y ahora te están dando hostias sin parar, pero hasta que encuentren a otra", le decía Jorge Javier para calmarla a través de una llamada telefónica. A raíz de esto, muchos usuarios de Twitter se han posicionado en su contra y no han dudado en expresarlo con el hashtag #CarlotaHundeSálvame.









De esta manera, parte de la audiencia atacaba a la presentadora por su actitud autoritaria, su firme posición ante lo sucedido con Carrasco y la culpaban por la caída de la audiencia, dado que creen que posicionarse ha perjudicado al programa. Hasta han aprovechado para mofarse de las lágrimas de Corredera en pleno directo. Principalmente, han sido los seguidores de Olga Moreno y Antonio David Flores quienes han bombardeado a la comunicadora y señalado como la culpable de la pérdida de audiencia.

"No quiero que suene a excusa"

Este jueves, los colaboradores han vuelto a hacer hincapié en la situación actual de 'Sálvame' y en la conversación que la presentadora mantuvo con Jorge Javier. "Hay una cosa que me quedó pendiente de saber, pero que si no me lo quieres contestar estás en tu derecho. Cuando le dijiste en el audio que Kiko Matamoros se ha sentido solo, pero que tú también te has sentido sola, ha sido por… ¿tus compañeros? ¿Quién te ha soltado la mano?”, quiso saber Carmen Alcayde.

“Me vas a permitir que me quede en decir que me he sentido sola, pero no voy a señalar al que me ha provocado esa sensación de soledad. Cuando estoy leyendo la entrevista, Jorge intenta explicar con toda su conocimiento de cómo somos, porque yo os conozco a todos, pero él, imagínate, es el que lleva más horas en este plató. Y claro que Jorge quiere llegar el lunes y que el programa…”, respondía Corredera.

A raíz de todo el revuelo causado, la presentadora volvió a romperse y pidió respeto al equipo de 'Sálvame': "No quiero que suene a excusa, pero somos un programa que hemos tenido una pérdida súper importante. Y ostras, nos está costando levantar cabeza. Entre todos estamos intentando sacar la cabeza y claro que estamos afectados, no hemos podido ni pasar el duelo. Lo hablaba ayer con María, que a veces ni te acuerdas de que Mila ya no está".

De esta manera, la conductora del espacio de Telecinco quiso dejar claro que la pérdida de su compañera no les estaba resultando demasiado fácil y que, inconscientemente, estaba afectando al formato. Asimismo, aprovechó para reprochar a Kiko Matamoros la actitud que estaba teniendo hacia ella: "No hemos parado y lo que tenemos que hacer es arroparnos. Discutir como discutimos siempre, tener todas las diferencias, pero lo que no se puede hacer es jugar sucio, sobre todo cuando hay crisis porque la gente se demuestra en los malos momentos. En los buenos todos estamos bien".