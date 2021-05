Carlota Corredera confiesa lo que Antonio David le dijo sobre Rocío Carrasco fuera de cámaras

Una de las presentadoras de 'Sálvame', Carlota Corredera, ha destapado en las últimas horas una pregunta que le hizo Antonio David Flores fuera de cámaras nada más enterarse de que la que había sido su mujer durante unos años, Rocío Carrasco, iba a romper su silencio por primera vez en una docuserie en la que iba a relatar algunos episodios de su vida en los que él estaba presente.

Uno de los momentos más complicados de Rocío Carrasco

La presentadora, que también conduce el programa en el que se emite, semana a semana, la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha aprovechado, precisamente, que este miércoles Telecinco emitirá un nuevo episodio para relatar un hecho del que hasta ahora no se había hecho público.

En el décimo episodio que Mediaset va a emitir, la hija de Rocío Jurado aborda uno de los momentos más complicado de su vida, ya que hablará sobre los años en los que tuvo que vivir junto a su hijo, David, sin la presencia de su hija, Rocío Flores. Según el avance que se ha emitido, Carrasco señala que es aquí cuando comienza a cambiar la actitud de su hijo.









“David empieza a cambiar desde que su hermana ya no vive en mi casa. El padre se iba a ver al niño al colegio cuando me pertenecía a mí. Lo esperaba a la salida y le iba diciendo cosas", llega a apuntar Rocío Carrasco en alguno de los avances.

La pregunta que Antonio David hace a Carlota Corredera fuera de cámaras

Bajo el paraguas de este nuevo episodio que verá la luz este miércoles, la presentadora de 'Sálvame' ha querido narrar la conversación que tuvo con Antonio David Flores antes de que arrancase la docuserie, el día en el que 'Sálvame' dio a conocer que este documental se iba a emitir.





Según ha contado Corredera, una de las mayores defensoras de Rocío Carrasco tanto dentro como fuera de los platós de televisión, Antonio David le preguntó a ver cuánto había cobrado para "seguir viva", en referencia al título que tiene la docuserie.

"Estábamos a ver por dónde salía, porque no decía nada y miraba con esa cara. Pero es verdad que lo primero que dijo fue: ¿cuánto ha cobrado para seguir viva?"", ha explicado, algo a lo que no sabía qué responder la presentadora, según ha contado. Sin embargo, ha querido recalcar que Antonio David no se llevó sorpresa porque hablase aunque pregunto a la dirección varias cuestiones sobre la docuserie.





