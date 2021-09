Carlota Corredera se derrumba en pleno directo tras las palabras de Jorge Javier: "Me he sentido sola"

Este martes, Carlos Corredera se convirtió en la protagonista de 'Sálvame' al derrumbarse en pleno directo, lo que ha vuelto a pasar este miércoles. La presentadora se ha sincerado con el público y ha reconocido el que ha llegado a sentir un vacío estando al frente del programa. "Todo esto pasará", le dijo Jorge Javier Vázquez a su compañera, lo que terminó por hacerla llorar.

Esta reacción de Corredera revolucionó las redes sociales y fue de lo más comentado, dado que es raro que ella aparque su profesionalidad y llore en directo. Como consecuencia, este miércoles, quiso hablar de lo sucedido y de lo mucho que significaron para ella las palabras que le dedicó Jorge Javier.

"Estoy muy agradecida cuando te he leído, me he emocionado. Necesitaba el calor que me ha llegado a través de tus respuestas, me he sentido supercomprendida por ti y eso ha sido muy importante, y tengo muchas ganas de verte", decía la comunicadora mirando a la cámara para dirigirse directamente a su compañero y responderle a las bonitas palabras que le acababa de dedicar en una entrevista.

Lo que nadie esperaba es que, tras justificar sus lágrimas del día anterior, la presentadora volviera a emocionarse y sincerarse en pleno directo. "Hablas de la soledad de Kiko Matamoros, que a lo mejor se siente solo porque le falta Mila, y te digo que a lo mejor no es el único que se ha podido sentir solo en el programa", señalaba la comunicadora, haciendo alusión a la soledad que ha sentido en algunas ocasiones como presentadora.









"Ayer lo único que me avergüenza..."

Asimismo, también quiso responder a todos los espectadores que la criticaron por sus lágrimas: "Ayer me emocioné y lloré, mostré mi vulnerabilidad, y no significa que yo vaya a ceder ni un centímetro en mi compromiso con las mujeres, con el feminismo, con la igualdad y con las víctimas de la violencia de género", ha querido dejar claro después de haber sido insultada en redes sociales, sobre todo por su defensa constante a Rocío Carrasco.

"Ayer lo único que me avergüenza de haber llorado es que toda la presión que yo puedo sentir y los ataques en las redes no es nada comparado con lo que significa ser una mujer maltratada en este país, y por eso pido disculpas, porque me da rabia llorar cuando soy una privilegiada trabajando y en mi vida en general", zanjaba la comunicadora.









Unas palabras que también ha sido muy cuestionadas por algunos espectadores. "¡Gran demagoga y manipuladora! Hablas como si los demás no tuvieramos un compromiso con la igualdad y con las víctimas de VdG. Te falta tener el mismo compromiso con la presunción de inocencia, el estado de derecho, la libertad de expresión y respetar a 7 jueces", decía un usuario de Twitter junto al hashtag #CarlotaHundeSalvame.

