Carlos Sobera, a punto de perder los papeles en 'Supervivientes' por el gesto de un colaborador: "No sigas"

Mucha tensión la que se ha vivido este martes en el plató de 'Supervivientes' en una nueva gala presentada y dirigida por Carlos Sobera. La situación se empieza a complicar a medida que las semanas siguen pasando en Honduras y las fuerzas empiezan a decaer, pero la llegada al plató de Telecinco de los concursantes expulsados también supone la apertura de nuevos frentes con los colaboradores que en cada gala comentan lo que ocurre en la isla más famosa de nuestra televisión.

En este sentido, la tensión se ha producido con la llegada de Marta López, una de las primeras expulsadas del concurso, que ha tenido un pequeño enfrentamiento con Sofía Cristo después de que esta última le reprochase no haber mostrado su lado más maternal en los Cayos Cochinos: "Me da pena que no te hayan visto en el concurso como tú eres de madre".

En este momento, Rafa Mora, uno de los compañeros de Marta López en 'Sálvame', ha saltado para analizar las imágenes de Marta López con Melyssa, después de que el equipo de producción del programa mostrase una imagen de las dos concursantes abrazadas, instantánea que ha sido analizada por Rafa Mora como un ejemplo de falsedad. Ante estas críticas, Marta López se ha defendido que ese gesto es fruto de la edad: "Me da igual que me digas eso, tengo 47 años".

El corte de Carlos Sobera a Rafa Mora en el plató de 'Supervivientes'

Esta situación ha derivado en una disputa entre Rafa Mora y Marta López que ha girado alrededor del tema de la edad y que ha provocado que el presentador de esta noche, Carlos Sobera, interviniese para zanjar el asunto y reprochar a Rafa Mora que hablase del tema de la edad: "No sigas por ese camino que no es bueno, tampoco a mí me gusta, el de la edad".

'Supervivientes' continúa adelante y mientras los concursantes siguen enfrentándose a las duras pruebas que el programa les pone en Honduras, aquí en España la edición sigue adelante con un importante despliegue, ya que el 'reality show' más duro de nuestra televisión copa gran parte de las horas de prime time semanal. La edición de este año sigue contando con la presencia de Jordi González, Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez en Honduras, que cada noche intentan llevar a las pantallas de los telespectadores de Telecinco las mejores imágenes de unos concursantes que se tienen que enfrentar a situaciones límite en Honduras para conseguir ser el último superviviente en llegar al plató de Telecinco. Eso sí, con un llamativo cheque.