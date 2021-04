Carlos Sobera interrumpe 'El precio justo' para lanzar una indirecta a Podemos: "Qué obsesión"

La noche del lunes, Telecinco estrenó en su prime time 'El precio justo', uno de los programas más esperados de la cadena, ya que marca el regreso de uno de los concursos más populares de los 80. Carlos Sobera se puso al frente del formato junto a Luis Larrodera y Arianna Aragón, la azafata. Lo más llamativo de todo es que, 'Ari', es la hijastra del presentador, lo que dará mucho juego al formato.

El concurso fue muy bien recibido por parte de los nostálgicos, lo que se vio reflejado en los datos de audiencia. El formato conducido por Sobera obtuvo buenos datos en su lanzamiento al sumar un 17.1% de cuota de pantalla y 2.132.000 espectadores. Un gran resultado teniendo en cuenta su competencia directa con el espacio líder del prime time de los lunes: 'Mujer'. La telenovela turca obtuvo un 18.4% de share y 2.239.000 espectadores.

Dado el éxito del formato en su pasado, su regreso fue visto con lupa por los espectadores, quienes tenían grandes expectativas. Sin embargo, a pesar de haber gustado a una mayoría, el programa también ha sido muy criticado por su exceso de ritmo, el histrionismo por el que se caracterizaban los concursantes y también por el horario en el que se emitió en Telecinco.

Todos estos detalles fueron muy comentados por la audiencia en las redes sociales. Asimismo, al esperar un formato totalmente blanco, 'El precio justo' recibió comentarios muy negativos por un chascarrillo político que hizo el presentador durante una de las pruebas del espacio.

El comunicador explicó al concursante que debía elegir una llave para hacerse con su premio. El participante seleccionó la llave de un color concreto, la que intuía que abría el candado que le daría su recompensa. El concursante se decantó por la llave morada y resulto ser fallida, ya que no logró abrir ninguna de las cajas.

El comentario de Sobera sobre Podemos

Fue entonces cuando Sobera relacionó el error del concursante con la situación política que acapara la actualidad. "El morado va a estar de capa caída en este país", soltó el conductor del espacio, lanzando una clara indirecta a Unidas Podemos, ya que se representan con el color morado.

Los espectadores se dieron cuenta, rápidamente, de lo que acababa de suceder y no tardaron en cargar contra el formato. "Acabo de poner por curiosidad El Precio Justo, un jugador ha elegido 2/3 llaves. Entre ellas una morada, debía abrir unos candados. La morada no abría nada, comentario de Carlos Sobera 'el morado va a estar de capa caída'. Ayuso le dará las gracias a él o a su cadena. Vuelvo a 'The dancer'", decía un usuario.

"Si Carlos Sobera se ha creído graciosín con lo de 'el morado va a estar de capa caída en este país', que sepa que le ha quedado bastante partidista. Qué obsesión tenéis hijo mío, qué obsesión", declaraba otro. "Como tampoco su chiste sobre Podemos. Lo que seguro ha tenido precio, será la idea de poner el morado en la llave que no abría nada. Habéis hecho bien en soltarlo en el primero, así dejáis las cosas claras", señaló otro tuitero, dejando caer que no había sido casualidad que la llave morada no abriese ningún candado.



