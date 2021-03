Así es la desconocida hija de Carlos Sobera, quien debutará como azafata en 'El precio justo'

Como consecuencia de la batalla con Atresmedia por hacerse con el liderazgo, Mediaset España se encuentra desarrollando nuevos formatos para introducir en su programación y recuperar la ventaja que tenía sobre el resto de cadenas. Es por esto por lo que, a principios de febrero, Telecinco anunció la vuelta de uno de los formatos míticos de la televisión: 'El precio justo'.

Para poder competir contra 'Pasapalabra', según ha adelantado Bluper, Mediaset ha decidido quitar de la programación 'Sálvame Tomate' y utilizar esa franja horaria para emitir el concurso presentado por Carlos Sobera. Esto se debe a que se ha comprobado que el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez no lograba hacer frente al espacio conducido por Roberto Leal.

Tras décadas desde el comienzo de la emisión del primer 'El precio justo', el que era presentado por Joaquín Prat, Telecinco ha decidio resucitar este formato y adaptarlo a la actualidad. La cadena ha elegido a uno de sus rostros más populares para ponerse al frente: Carlos Sobera. El comunicador ya es todo un experto en este tipo de formatos, ya que presentó 'Quién quiere ser millonario' y 'Atrapa un millón'.

Según ha podido saber el diario 'La Razón', 'El precio justo' está previsto que se estrene dos semanas después de Semana Santa. Además, los ensayos comenzaron el pasado fin de semana y, esta semana, ya han comenzado a grabarse los primeros programas de la temporada.

Otra dato que ha adelantado el mencionado medio y ha resultado muy llamativo, es la mujer elegida para ponerse en la piel de la azafata. Sobera estará acompañado de alguien muy especial, ya que será su hija, Arianna Aragón, quien le acompañe en cada programa.

¿Quién es Arianna Aragón?

Aunque no es hija biológica de Sobera, Arianna le considera como su padre, lo que es recíproco. Arianna Aragón Santamarina es hija de Patricia Santamarina, actual esposa del presentador, y Rody Aragón. "Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija", confesó Sobera en una entrevista con Bertín Osborne.

Según La Razón, la joven ha demostrado ser una gran profesional en las grabaciones y, a pesar de la "protección de su padre", sabe desenvolverse ante la cámara sin ningún problema.

Parece que Arianna está dispuesta a seguir los pasos de la pareja de su madre, por lo que ha decidido dar este gran salto con 'El precio justo'. Arianna es una joven de 22 años que, además de adentrarse en el mundo de la televisión, le gustaría debutar en el mundo del cine. Debido a esto, combina su participación en el concurso de Telecinco con su formación en una escuela de interpretación de Madrid.

Además de la actuación, a la joven le encanta viajar, lo que ha demostrado en sus redes sociales. La azafata es muy activa en Instagram y suele presumir de sus escapadas. Entre las publicaciones, se puede comprobar que ha visitado lugares como Miami, Dubái o Abu Dabi. También demuestra ser muy familiar y querer mucho a su hermana menor, Natalia Sobera, fruto de la relación de Sobera y Patricia Santamaria, quienes contrajeron matrimonio en 2015.

También mantiene una gran relación con su madre, a quien adora. A principios de 2019, Santamaria sufrió un cavernoma, un tipo de derrame cerebral que la obligó a estar semanas ingresada. Este fue un momento muy duro para Arianna, lo que ella misma manifestó en su cuenta de Instagram, donde no dudó en dedicar unas bonitas palabras a su madre y a Sobera.

"Pongo estas fotitos porque a esta mujer no le gustaba el azúcar. Jamás lo tomaba y casi nos lo prohibía… ¡Sin embargo ahora no para! ¡Le habéis creado adicción! No suelo hacer estas cosas, pero después del susto y del miedo y tensión, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento por cómo ha sido cuidada y tratada. Y, sobre todo, por que haya salido de ésta así de bien. Es un milagro. Querida madre, ¡eres una roca! ¡Y ya estás de vuelta! Siendo un espárrago andante, pero con fuerza. ¡Te queremos! Pero millones de gracias a ti, siempre, Carlos Sobera", escribía la joven.