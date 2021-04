La hija de Carlos Sobera se estrena en 'El precio justo' con un ataque al presentador: "Para no escucharte"

La noche del lunes, Telecinco estrenó 'El precio justo', uno de los programas más esperados de la cadena, ya que marca el regreso de uno de los concursos más populares de los 80. Carlos Sobera se puso al frente del formato junto a Luis Larrodera y Arianna Aragón, la azafata. Lo más llamativo de todo es que, 'Ari', es la hijastra del presentador, lo que dará mucho juego al formato, lo que ya se demostró con su primera entrega.

Arianna se encarga de presentar los productos a los que los concursantes deben poner precio para ganar. El ser familia ha permitido al comunicador y a la azafata hacerse bromas que han aportado naturalidad al espacio, lo que ha gustado al público. En esta primera entrega, la joven se encontraba presentando unos cascos antirruido cuando Sobera bromeó con su pareja. "Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad, Ari?", le preguntaba el presentador a la azafata con una sonrisa.

Sin embargo, su sorpresa enmudeció al presentador. "La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti", contestó ella, dejando muy sorprendido a su padrastro. Esta respuesta llamó mucha la atención, ya que al ser su debut en la pequeña pantalla no se esperaba que contraatacase al presentador. "Vencedora por K.O... ¡Ari!", exclamaba Luis Larrodera. "Cállate, que tenemos un lío", decía Sobera a su compañero. "Es broma, es broma...", le decía ella al presentador. "¿Es broma, no? Canto mejor que tu novio, espero", le preguntaba él, lo que recibió la negativa de Ari. "Lo que ella aprecia de su novio seguro que no es cantar, ya te lo digo yo", agregaba Sobera.

Este enfrentamiento entre ambos, en tono de broma, terminó con Sobera mostrando su talento para la música. "Carlos, por votación popular, tienes que salir aquií a cantar", le pedía Larrodera. "¡No me liéis!", pedía Sobera, aunque terminó cediendo ante las peticiones del público. "¡Bravo!", exclamaban al unísono.

A raíz de esto, Sobera le dijo a Ari que todavía no había presentado a su pareja a su madre. Ante sus insinuaciones, la azafata contestó que no había nada que presentar porque no tenía pareja.

¿Quién es Arianna Aragón?

Aunque no es hija biológica de Sobera, Arianna le considera como su padre, lo que es recíproco. Arianna Aragón Santamarina es hija de Patricia Santamarina, actual esposa del presentador, y Rody Aragón. "Arianna tenía cinco años cuando empezamos a salir Patricia y yo, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija", confesó Sobera en una entrevista con Bertín Osborne.

Según La Razón, la joven ha demostrado ser una gran profesional en las grabaciones y, a pesar de la "protección de su padre", sabe desenvolverse ante la cámara sin ningún problema.

Parece que Arianna está dispuesta a seguir los pasos de la pareja de su madre, por lo que ha decidido dar este gran salto con 'El precio justo'.Arianna es una joven de 22 años que, además de adentrarse en el mundo de la televisión, le gustaría debutar en el mundo del cine. Debido a esto, combina su participación en el concurso de Telecinco con su formación en una escuela de interpretación de Madrid.