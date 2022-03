Carlos Herrera explica el truco infalible para hacer un buen bacalao al pil pil

Este domingo, Juanma Castaño y Miki Nadal regresaron juntos a la cocina en un divertido talent culinario, en el que juntan la competición con entrevistas a personajes conocidos, por lo que el espacio estará acaparado por la rivalidad entre los dos chefs e hilarantes situaciones. Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo se ha hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+, también producido por Shine Iberia: 'Cinco tenedores'. Cada uno de los presentadores formará equipo con un invitado y cocinarán para conquistar el paladar de otra celebridad, que escogerá a la pareja ganadora de la noche.

Este esta ocasión, el cómico y el periodista estrenaron el formato con la visita especial de Carlos Herrera, Leo Harlem y Ana Peleteiro. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

En este momento, el exitoso comunicador de COPE quiso compartir sus conocimientos culinarios con los presentadores. "Siempre se ha dicho que el pil pil tiene que ser con el aceite en temperatura de saliva", aconsejaba el comunicador, lo que sorprendió a los presentes. "¿Saliva? ¿37 grados?", preguntaba Miki Nadal, algo descolocado por el consejo del invitado. "Si lo hace uno con fiebre, igual sale mal", bromeaba entonces Harlem. "Sí, sí. Sin covid. A ser posible sin covid", agregaba Herrera. "Hombre, claro. Si tienes que hacerte una pcr cada vez que haces pil pil...", señalaba el cómico, lo que provocó las risas de todos los presentes.













Herrera: "Me he quitado 8 kilos"

Posteriormente, llegó el momento de probar las elaboraciones. Todo coincidieron en que el bacalao al pil pil estaba "delicioso", a pesar de haberse encontrado algunas espinas. Fue entonces cuando Juanma Castaño señaló que Carlos Herrera ha perdido peso. "Te veo más delgado, Carlos", señalaba el presentador. "Sí, me he quitado 8 kilos", reconocía el exitoso comunicador de COPE. "Fui un día a hacerme un análisis y me dijo la médico: 'Si llega usted a venir una semana más tarde, le ingreso", revelaba Herrera. "¿En serio?", insistía Castaño sin dar crédito.

"Me hice los análisis y tenía todo colorado. Y, efectivamente, me he quitado 8 kilos y estoy mucho mejor", asegura el invitado. A raíz de esto, Castaño quiso saber si, de verdad, Herrera había estudiado medicina antes de dedicarse de lleno a la radio hasta convertirse en un referente de la comunicación. "¿Es verdad que tú eres médico?", le preguntó el presentador de Movistar+. "Yo he hecho la carrera de medicina, sí. Había que estudiar algo y estudié medicina", afirmaba el comunicador.