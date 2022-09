Carlos Alcaraz da su clara opinión sobre el pádel en 'El Hormiguero': "Hay gente que opina diferente"

La noche del lunes, Carlos Alcaraz volvió a 'El Hormiguero' para celebrar que se ha convertido en el nuevo número 1 del tenis mundial tras su victoria en el US Open, su primer Grand Slam. Siendo este un gran hecho de su carrera profesional, ya que es el jugador más joven de la historia en liderar este rankin. A pesar de ello, asegura que "no presta atención a las expectativas de la gente" y que seguirá "siendo el mismo de siempre".

El tenista mostró en todo momento la buena relación que mantiene con Pablo Motos y lo feliz que está por el momento que está viviendo actualmente. Es por esto por lo que no tuvo problema en comentar la victoria que le ha convertido en el número 1. "Ha sido uno de los mejores partidos que he jugado en mi carrera, sin ninguna duda. A nivel mental y físico", reconocía el entrevistado.

Asimismo, el presentador sintió curiosidad por las palabras que se escuchó pronunciar al joven durante uno de los descansos del partido. "Estoy hecho un toro", se le escuchaba gritar. "Decírmelo a mí, que puedo seguir corriendo, que va a tener que sudar sangre para ganarme, me transmite confianza, me siento ganador porque me siento muy fresco", justificaba el tenista. Aunque reconoce que "también se dice cosas negativas": "Como que no tocaba esa bola ahí, no paro de repetírmelo, incluso me insulto a veces".









"A mí me encanta y juego siempre que puedo"



"Te da mucho más gusto cuando haces una bola imposible", asegura. "Me vengo arriba y sonrío, para demostrarme tranquilidad a mí mismo y saber que estoy disfrutando, que estoy relajado, me ayuda mucho", cuenta sobre su forma de jugar sobre la pista. Sin embargo, después de analizar su juego y comentar su último partido, el comunicador le hizo preguntas un poco más delicadas.

En primer lugar, Motos quiso saber qué opina sobre que ahora los entrenadores sí puedan hablar con los jugadores en los descansos. "A mí me gusta que me hablen, desde fuera se ve todo más fácil y mejor. Dentro pienso en mil cosas y hay detalles que no me doy cuenta", reconoce Alcaraz.

De igual manera respondió a Trancas y Barrancas, aunque está le costó más contestarla. Las hormigas quisieron saber qué diría a Federer si, ahora que está retirado, le propusiera ser su entrenador. "¿Por qué me preguntáis esto?", reaccionó muy incómodo, aunque aseguró que nunca sustituiría a su entrenador porque Juan Carlos Ferrero es su "segundo padre y no lo cambiaría por nadie".

Finalmente, teniendo en cuenta la gran repercusión que está teniendo el pádel en la actualidad, el conductor del espacio de Antena 3 quiso saber la opinión del tenista al respecto. "A mí me encanta y juego siempre que puedo, con Juan Carlos o con mis amigos. Para mí es muy entretenido para jugar y para ver. A mí me gusta muchísimo", reconocía Alcaraz. "Hay gente que opina diferente, pero, personalmente, me gusta mucho", asegura tras reconocer que suele ganarle Juan Carlos.