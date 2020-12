El doctor César Carballo pone patas arriba LaSexta volviendo a hablar de Fernando Simón: "Me he quedado corto"

El doctor César Carballo ha sido una de las voces expertas este lunes en el programa vespertino de Mamen Mendizabal en La Sexta, 'Más vale tarde', en el que ha querido comentar una de las imágenes más preocupantes que está sufriendo estos últimos días el país.

Su comentario ha venido después de que la presentadora le haya enseñado unas imágenes de este fin de semana en diversos puntos de España y le haya preguntado sobre una de las polémicas en las que se ha visto envuelto.

A las puertas de la Navidad, han sido muchos quienes han aprovechado para hacer sus compras navideñas, un hábito que ha provocado aglomeraciones en diversos puntos de la geografía española. Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla han vuelto a ser de nuevo testigos a aglomeraciones en las principales horas de la tarde.

La imagen que preocupa a los expertos

Una de las posibles consecuencias que ha podido tener esta estampa es la nueva tendencia que parece tener la curva del coronavirus. En los últimos días España está experimentando un cierto incremento en sus casos, lo cual ha provocado que en las últimas jornadas se haya incrementado la incidencia acumulada.

Las principales calles de #Madrid colapsadas este fin de semana. Plaza de Cibeles. pic.twitter.com/VdePmzk4SD — Alejandro Cancho ���� (@AlejandroCancho) December 12, 2020

El informe publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad revela 21.309 nuevos casos en España desde el viernes, unos 7.100 diarios. Es el dato más alto de un lunes de las dos últimas semanas. El número de muertos sigue siendo muy alto: 389 fallecidos más desde el viernes. Con estos nuevos datos, España ya ha tenido 1.751.884 casos de coronavirus confirmados con prueba diagnóstica de infección activa; además de 48.013 muertos con test positivo a 14 de diciembre.

Una tendencia que está preocupando y mucho a los médicos, que alertan que debemos llegar de la mejor forma posible a enero, mes en el que se empezará a vacunar en nuestro país.

El mensaje de Carballo

Sobre este asunto, la periodista Mamen Mendizabal ha querido preguntar al doctor César Carballo, médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. "Ha sido muy polémico un mensaje que has mandado contra todos los políticos, porque para ti se quedan cortos todos", ha dicho la periodista, en referencia a una de las palabras que ha pronunciado Carballo en La Sexta Noche en las que arremetía contra Fernando Simón y Salvador Illa.

En #L6Nsinrelax Cesar Carballo explota y pide a @salvadorilla y #Simon que se pasen por urgencias “¿Pero esto que es? “ pic.twitter.com/UzSy0NGoML — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 12, 2020

Sobre esta cuestión Carballo ha respondido a Mendizabal que "no va de colores políticos", pero sí ha querido dejar claro cuál es su posición respecto al momento que vivimos. "Hace cuatro semanas dije que íbamos a vivir un nuevo 11M en las últimas cuatro semanas, y creo que me he quedado corto", ha dicho.

