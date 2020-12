¿Son las aglomeraciones sinónimo de contagio?

El Black Friday, el Puente de Diciembre, las compras navideñas... fechas en las que antes era normal ver aglomeraciones por las calles del centro de Madrid, y que ahora se han repetido en menor medida.

Sin embargo, estas situaciones preocupan, y mucho, tanto a sanitarios como a expertos. ¿El motivo? Pues que las aglomeraciones pueden ser una zona de riesgo elevado de contagio.

En COPE hemos entrevistado a una sanitaria y a un experto para que nos respondan las preguntas más básicas, y que nos pueden hacer entender el por qué del riesgo de que se formen aglomeraciones.

Ana Belén Jiménez, Médico de medicina preventiva en el Hospital Severo Ochoa.

-¿Existe riesgo real de contagiarnos si estamos en una aglomeración?

Sí, definitivamente sí. Lo hay porque se junta gran cantidad de gente, y en este caso esta enfermedad uno puede transmitirla sin tener síntomas, siendo asintomático. Por eso existe un riesgo que en esa aglomeración haya gente que sin saberlo y sin querelo, esté propagando el virus.

-¿A pesar de llevar mascarilla?

Es cierto que llevamos la mascarilla pero la mascarilla no siempre se utiliza bien. Si juntamos a muchísima gente, aunque sea un espacio abierto, pero gente que no hace absolutamente todas las veces que hay que hacer las cosas bien, pues es un peligro, es un peligro multiplicado por la cantidad de gente que haya.

-¿El riesgo es mayor, menor, o igual que estar en un espacio cerrado sin mascarilla ni distancia de seguridad?

Es complicado de medir. Ambos escenarios son de riesgo, son situaciones complicadas que hay que tratar de evitar. Exactamente no lo sé. Depende también de las características específicas de cada condición, pero lo que sí que tiene que quedar claro es que hay que tratar de disminuir ese riesgo lo máximo posible. ¿Cómo?Pues cumpliendo con las medidas y recomendaciones de las que hablamos todo el día. Es que no hay otra.

-Si veo una aglomeración, o estoy en una, ¿qué debo hacer?

Ir en otros horarios, buscar otro momento, ir a otras zonas, intentar evitar esos grandes cúmulos de gente. No hay mejor ejemplo que decir bueno, ¿qué hacen los sanitarios? Pues los sanitarios en esas situaciones, nos damos la vuelta, nos vamos a casa y ya lo haremos en algún otro momento.

Audio

Salvador Macip, Médico y Epidemiólogo

-¿Existe riesgo real de contagiarnos si estamos en una aglomeración?

Hay dos problemas importantes en el aumento de contagios, que es el movimiento constante y continuo de gente, y la gran cantidad de personas. En las aglomeraciones se cumplen ambas. Hay que tratar de cumplir con las medidas de higiene y distancia social. Se que es complicado porque ahora viene la navidad, pero es un esfuerzo que hay que realizar.

-¿A pesar de llevar mascarilla?

No, sin duda, no. Esto no es así porque si fuera así el personal sanitario no se infectaría nunca porque llevan mascarilla siempre. La mascarilla disminuye muchísimo el riesgo de contagiarse, sobre todo si la lleva todo el mundo. Pero no es la solución definitiva. Estos días se ven aglomeraciones que si hay algún positivo, a pesar de llevar mascarillas, podría el virus fácilmente contagiar a más personas.

Audio

-¿El riesgo es mayor, menor, o igual que estar en un espacio cerrado sin mascarilla ni distancia de seguridad?

Si comparamos, es más fácil que nos contagiemos en un espacio cerrado, en el que no tenemos todas las precauciones necesarias. Pero aún así, una aglomeración no es una situación segura, hay que evitarla, y si te encuentras en una, salir de ahí. Tenemos que tratar de evitar todas las situaciones de riesgo en las que podamos encontrarnos.

-Si veo una aglomeración, o estoy en una, ¿qué debo hacer?

Lo importante es prevenir. Si sabemos que en un sitio va a haber mucha gente, pues no vayamos. Y si nos encontramos en una, pues tratar de tener todo el cuidado posible, y al volver a casa lavarnos bien las manos y lavar la ropa. Es complejo, porque las navidades son una época en la que los comercios pueden recuperarse un poquito, pero los mensajes deberían de ser más claros, en el sentido de que estas situaciones han de ser evitables.

La conclusión, por tanto, es que las aglomeraciones son una situación de alto riesgo de contagio, y que lo que debemos hacer ante estos casos, es seguir el ejemplo de los sanitarios.