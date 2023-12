Un cantante de Operación Triunfo interpreta un tema de Bisbal y las redes arden con la presentación de Chenoa

Los aficionados de Operación Triunfo esperaban la segunda gala con muchas ganas por una simple y llana razón: el primer expulsado de la edición. Tras la emocionante gala en la que Paul se convirtió en el primer favorito del público y destacó la interpretación de 'A tu vera' de Juanjo y Salma, sin embargo, Lucas y Suzette quedaron señalados por los miembros del jurado como los dos candidatos a ser el primer expulsado. Este lunes los espectadores decidieron que el que continuara en la academia fuese el concursante masculino. Además, también protagonizó el instante del que más se habló.

Lucas defendía su nominación con 'Dígale', de David Bisbal, mientras que la de Santo Tomé y Príncipe intentó salvarse con 'A Song For You' de Leon Russel. La joven de 22 años se ha llevado todos los aplausos del público con una emotiva actuación en la que ha demostrado que porta una de las voces más potentes del concurso. Aunque quedó demostrado que no fue suficiente. Chenoareunía a los dos nominados para comunicarles la determinación que ha tomado el público, pero la presentadora fue protagonista al anunciar la canción con la que consiguió la salvación el uruguayo.

Bisbal y Chenoa

Lucas nació el 10 de noviembre del año 2000, aunque actualmente reside en Vallirana, en Barcelona, donde trabajaba como barbero hasta que OT 2023 se cruzó en su camino. Entre sus hobbies, como no puede ser de otra manera, se encuentra cantar y, tal como apuntó en su vídeo de presentación para el programa: "La música me llevó al amor de mi vida y el amor de mi vida me lleva a la música". Estas dos circunstancias, junto con Operación Triunfo, también se cruzaron en la vida de Chenoay David Bisbal, el cantante detrás de la canción del concursante para este lunes.

Tras esta elección de Lucas, muchos esperaban la reacción de Chenoa. Ella misma habló de ello durante la semana. La presentadora lo comentaba sin tapujos y con mucho humor en un pódcast: "Lo he leído. Me parece una canción muy complicada y muy difícil y luego el cachondeíto disociado que es la historia. Cómo vas a menospreciar un temón que es superdifícil de cantar, que David lo cantaba espectacular, como lo canta todo, y luego disociar en que es una canción que tal. Claro que va a haber una relación. ¿Se puede evitar hablar de esa relación? No, porque si no lo hago yo desde mi yo, lo va a hacer otra persona".

La presentación

La artista confesaba que ella podría tomarse con más seriedad su antigua relación con David Bisbal. Pero era inevitable que todos estuvieran pendientes de la reacción de la cantante durante la gala del programa. "Muy bien. Te has quedado a gusto", espetaba Chenoaa Lucas tras darle un abrazo. La presentadora decidía no hacer más comentarios que los que ya había hecho. El resto del mundo se encargó de analizar cada gesto que hizo durante la interpretación de Lucas. Las redes sociales ardían con el instante de la presentación del tema.





"Chenoa mencionando a Bisbal, me puedo mear", "Chenoacuando leyó el guion y vio que tenía que nombrar una vez más a su ex", "Ojalá Chenoa le pegue un cabezazo por cantar una canción de Bisbal", "La sonrisa que le ha salido a Chenoa cuando ha dicho David Bisbal", "Chenoa hackeando el sistema quitándole votos a Lucas por cantar Bisbal", "Chenoa al tener que mencionar el nombre de cierto ex", "Qué gracioso ha sido ver a Chenoa presentando la canción", "Se filtran las primeras imágenes de Chenoa y Lucas en el backstage tras cantar 'Dígale'", fueron algunos de los comentarios.