La primera edición de 'Operación Triunfo' se convirtió en todo un fenómeno. Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Verónica Romero, Nuria Fergó, Gisela, Naím Thomas, Àlex Casademunt,Juan Camus, Alejandro Parreño, Natalia, Javián, Mireia Montávez y Geno Machado fueron los concursantes que protagonizaron este espacio.

Dado el éxito, todos se convirtieron en una familia y mantuvieron su relación una vez salieron de la Academia. Sin embargo, tras más de dos décadas, cada una ha hecho su vida y se han ido distanciando poco a poco al tener otros compromisos tanto profesionales como familiares. A pesar de ello, intentar mantener el contacto y siguen estando unidos por una estrecha amistad. La última vez que se les vio juntos fue para despedir a Casademunt, quien falleció el pasado 2021 en un accidente de tráfico.

No obstante, otra oportunidad para volver a verse podría ser en la boda de Chenoa. La cantante tuvo que posponer su boda como consecuencia de la pandemia, por lo que, finalmente, se dará el 'sí quiero' con Miguel Sánchez Encinas en junio de 2022. En un principio, la cantante aseguró que invitaría a todos los que fueron sus compañeros en 'OT 1'. No obstante, parece que ha cambiado de opinión.

Según señala 'Socialité', Chenoa se habría decantado por seleccionar y dejar fuera de su lista de invitados a algunos de los ex triunfitos. Esto se debe a que, tal y como señala el programa de Telecinco presentado por María Patiño, parece que Nuria Fergó, Manu Tenorio y Javián han asegurado no haber recibido su invitación.





"No tengo invitación"



"Eso son cosas de ella", decía Fergó al respecto en el mencionado medio. "A mí me encantaría ir, pero a mí lo que realmente me encantaría es que sea muy feliz y que coman perdices", decía por su parte Tenorio. "En principio no, no tengo invitación", aseguraba Javián a 'Socialité'.

A diferencia de ellos, Natalia Rodríguez sí ha confirmado el haber recibido la invitación para acudir al enlace. "¡No tengo ni los zapatos ni el vestido!", confirmaba tras confirmar que había sido invitada y que ya tenía comprados los billetes y el hotel en el que se alojará cuando vaya a la boda.

Aunque se desconoce este cambio de opinión por parte de Chenoa, hace un tiempo, reconoció que quería celebrar una boda más íntima: "Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos", apuntó, refiriéndose a sus compañeros de 'OT'. Asimismo, Tenorio confesó que llevaban un tiempo sin hablar, por lo que habría sido uno de los descartados de su lista de invitados.