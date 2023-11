Chenoa, de su significativo look a sus emocionantes palabras en su estreno como presentadora de 'Operación Triunfo'

MADRID, 21 (CHANCE)

A pesar de que no están siendo momentos fáciles para Chenoa tras su reciente separación de Miguel Sánchez Encinas, el trabajo está siendo su mejor medicina y el 'culpable' de que la palabra que más ha repetido la artista en los últimos días sea "ilusión".

E ilusionadísima, radiante y muy emocionada ha reaparecido este lunes en el estreno de 'Operación Triunfo 2023', que supone su debut como presentadora en el talent musical con el que saltó a la fama en 2001 y que por primera vez acoge Prime Vídeo.

En torno a las 22:00 horas la cantante de 'Cuando tú vas' se asomaba a nuestras pantallas para dar el pistoletazo de salida al esperadísimo regreso de 'OT', en el que 18 candidatos se dejarán la piel durante los próximos meses para demostrar su talento y cumplir su sueño de triunfar siguiendo los pasos de artistas como David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López o la propia Chenoa, que dieron sus primeros pasos en el mundo de la música en la Academia más famosa de nuestro país.

"Se abre una nueva etapa y se cierra un círculo para mí" ha reconocido con la voz entrecortada la presentadora antes de cruzar la pasarela -como hizo por primera vez hace más de dos décadas- y revelar qué podremos ver en esta nueva etapa de 'OT', que sigue manteniendo la esencia del talent musical en el que ella quedó en cuarta posición por detrás de Rosa López, David Bisbal y David Bustamante.

"Vuelve Operación Triunfo. Hace veintidós años pisé este escenario que me cambió la vida. Por eso, OT fue y es mi familia, fue y es mi casa, y vosotros sois mi gente", ha confesado muy emocionada. "Operación Triunfo vuelve como siempre, pero como nunca. Volvemos renovados, pero con la misma fórmula: cariño por la música, pasión por las clases y amor por el talento" ha añadido, sin ocultar que estaba "nerviosísima" por este inesperado regalo que ha puesto para ella estrenarse como presentadora del concurso de su vida. "Siento taquicardia y se me seca la boca. Si me tomáis el pulso, va al compás del reloj" ha asegurado con una sonrisa.

Un debut en el que hemos visto a una Chenoa cómoda, segura, cercana y, sobre todo, feliz, dejando claro que el bache que atraviesa su matrimonio con Miguel Sánchez Encinas -con el que su entorno está convencido de que se reconciliará próximamente- no le ha pasado factura en el terreno profesional.

Si en la presentación del programa deslumbró con un traje sastre verde esperanza y un top lencero, en esta ocasión ha derrocado elegancia con un favorecedor dos piezas en blanco que incluía un guiño muy especial a la Chenoa que hace 22 años se presentaba -tan ilusionada como ahora- a los cástings de un innovador formato del que nada sabíamos: un 89 de cristales brillantes, el número que llevó en su primera prueba para entrar en 'OT'. ¿Le dará tanta suerte como entonces? ¡No lo dudamos!