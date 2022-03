Un rostro conocido de 'Operación Triunfo' habla claro de cuál será el futuro del programa en TVE

El estallido de la pandemia afectó a toda España y el mundo de la televisión no fue menos. La academia de 'Operación Triunfo' se vio obligada a cerrar sus puertas a mitad de la edición, enviando a los triunfitos a sus casas durante unos meses. En este tiempo, OT intentó mantener vivo el concurso, con múltiples iniciativas online, pero lo cierto es, que OT 2020 no tuvo el final esperado y mucho menos merecido.

Tras el cierre temporal de marzo de 2020, la academia echó definitivamente el cierre en junio, con un regreso temporal de los concursantes, unas galas con público virtual y un silencio, hasta entonces inaudito en el plató de TVE. Tras la edición de 2017, que supuso todo un bombazo, las dos posteriores no tuvieron tanto éxito y la pandemia no le vino nada bien al programa. Tras la edición de 2020, la tercera con Roberto Leal, Gestmusic decidió darle un tiempo indefinido al formato. Sin embargo, su regreso podría estar cerca.





Tinet Rubira se pronuncia sobre el regreso de 'Operación Triunfo'

El director de Gestmusic, Tinet Rubira, se ha pronunciado respecto al regreso del programa, con muy buenas noticias para sus seguidores. En una charla en Twitch, en el canal 'Charlemos de Tele', Rubira ha asegurado que las negociaciones para la vuelta del formato están en marcha. "Estamos en ello", ha respondido a la pregunta de uno de los presentadores.

En cuanto a la posible fecha de regreso, el director de la productora ha sido muy claro, afirmando: "yo siempre digo que vamos a ver una edición de ‘OT’ en 22 (2022) porque toca". Y ha añadido: "La gente tiene ganas de que vuelva otro OT y que vuelva la música a la televisión. Creo que sería desaprovechar un buen momento no hacer una edición de OT antes de que se termine el año".

?????? Tinet Rubira (@tinetr ): "[Sobre las negociaciones con TVE por el regreso de @OT_Oficial en 2022] Estamos en ello"



Lo hemos vivido en directo en Charlemos de Tele, en @TwitchES en este especial de #TinetCDT



¡Ahora subiremos más clips! pic.twitter.com/MDzYqxhSYg — José Miguel ????‍?? (@jmmartroy) March 21, 2022









Por otro lado, Tinet ha hablado acerca del posible canal o formato en el que se emitiría una nueva edición de 'Operación Triunfo'. En un primer momento, el director ha dejado abiertas las dudas sobre dónde sería este regreso. "¿Que volveremos en TVE? No lo sé. ¿Que volveremos en otro sitio? Tampoco lo sé, pero voy a poner todo mi empeño para que haya una edición de OT dentro del año en curso", han sido sus palabras.

Más tarde, ante la pregunta de si un grupo privado, como Mediaset o Atresmedia estaría interesado en OT, Tinet se ha mostrado tajante: "No, no. No hay ningún interés porque quien se tiene que pronunciar es TVE que es quien tenía el formato hasta que se decida". Aunque por ahora no hay nada cerrado, las palabras del director de Gestmusic suponen un paso adelante hacia un nuevo formato del concurso musical, que tanta audiencia y expectación generó en su última etapa en Televisión Española.