El cabreo de Sergi Arola en pleno directo por esta actitud de los colaboradores de 'Sálvame'

El programa de 'La última cena' de este viernes en Telecinco ha dejado una escena que será recordada por muchos de los seguidores de este formato y también del universo Mediaset. Uno de los cocineros que forma parte del jurado ha cargado con mucha dureza contra los dos colaboradores de 'Sálvame' que han tenido que cocinar esta semana. Sergi Arola ha dado una respuesta muy rotunda a Kiko Jiménez y a Rafa Mora por la actitud y las dotes culinarias que han demostrado durante el programa.

El cabreo de Sergi Arola con los colaboradores de 'Sálvame'

El programa nos ha dejado grandes momentos en sus pocas semanas de vida, pero en esta ocasión la respuesta del cocinero ha provocado la sorpresa de todos, incluso del propio Jorge Javier Vázquez. El presentador de Telecinco le ha querido preguntar cómo estaba viendo a Mora y Jiménez detrás de los fogones. En este momento, Sergi se ha querido sincerar y revelar todo lo que sentía sobre la tarea que estaban haciendo los dos colaboradores: "No he visto algo así en 35 años de carrera. No lo había visto en mi vida", explicaba el chef.

Según han señalado los dos chefs que forman parte del jurado, la actitud y el cocinado de los dos anfitriones estaba dejando una sensación muy agridulce para los expertos, llegando incluso a ser catalogada de pésima. En este sentido, los cocineros que tienen que valorar el trabajo de los colaboradores en las cocinas han explicado que Rafa Mora y Kiko Jiménez han estado formando bronca durante toda la tarde y han dejado de lado el cocinado, algo que era de esperar debido a la mala relación que ambos han demostrado las veces que han coincidido en los platós de televisión.

El mensaje de Arola a Rafa Mora y Kiko Jiménez

Con el avance del programa, la situación seguía complicándose, hasta llegar al punto de que Sergi ha querido dar un toque de atención a los dos colaboradores: "Es vergonzoso. Han tenido una falta de respeto a los productos y a los propios comensales. La cocina es pasión, amor y cariño", explicaba el reconocido cocinero.

Lejos de quedarse callados. Rafa Mora y Kiko Jiménez han querido responder al chef de la siguiente manera. Primero ha sido Rafa Mora, que no le ha sentado nada bien que el miembro del jurado dijera que ha tratado mal el producto. Según el colaborador de 'Sálvame', "Sergi siempre ha defendido que no se debe tirar la comida". Por su parte, Kiko Jiménez ha querido defender su trabajo y mandar un mensaje a la organización del programa y a los propios chefs, defendido que les habían puesto el menú más complicado de la historia del programa.

