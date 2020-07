Christian Gálvez se olvida de 'Pasapalabra' y tendrá pronto su propio programa en Telecinco

'Pasapalabra' ya se está consolidando en su nuevo hogar. Con más de un mes de emisiones en Antena 3, el concurso ahora presentado por Roberto Leal no le está dando malos datos de audiencia a la cadena, consiguiendo que su arrastre haya convertido al informativo de Vicente Vallés, la segunda edición de 'Antena 3 Noticias', en el informativo más visto de la televisión.

Todo ello, a pesar de que 'Sálvame Tomate' sigue como líder indiscutible en la franja que abarca de 20:00 horas a 21:00 horas, gracias a su agresiva estrategia para boicotear las primeras semanas del concurso en Antena 3.

Quien también ha visto como Roberto Leal se ganaba todos los halagos, y el puesto como presentador de 'Pasapalabra', es Christian Gálvez. Quien fuese el presentador del formato durante más 12 años, ha visto como tenía que decir adiós al concurso del rosco, como 'El tirón' era un sustituto que no daba la talla, o que su programa de cuarentena, 'Qarenta' se convertía en un fracaso, mientras que 'Pasapalabra' tenía una nueva vida.

Incluso, aprovechó Gálvez una de sus últimas visitas a Mediaset para lanzar un zasca a su exprograma referido a las audiencias, ya que 'Sálvame' con un 20% de couta de share, se impone tarde tras tarde al programa de Roberto Leal: "Lo estáis petando. Ese 20% compañeros. Enhorabuena por todo lo que hacéis, compañeros. Vosotros sois unos auténticos supervivientes de la tarde", decía en aquella ocasión.

El nuevo proyecto de Christian Gálvez, una de las apuestas de Mediaset

En esa última visita al plató de 'Sálvame', Gálvez no quiso hablar muchos sobre su futuro en la cadena: "No me mires así. Las cosas que pasan en nuestras reuniones se quedan ahí", decía en esa ocasión.

Ahora, Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, ha desvelado más sobre el futuro del expresentador de 'Pasapalabra'. Ha sido en una entrevista con la Agencia EFE donde hacía balance de la temporada televisiva, donde Telecinco ha sido líder indiscutible de audiencia.

El grupo ya ha comenzado a promocionar los platos fuertes que presentarán para la siguiente temporada de televisión que comienza en septiembre. Entre lo más destacable, el estreno de 'Idol KIds', con Isabel Pantoja en el jurado como principal aliciente. Una segunda temporada de 'La isla de las tentaciones', o un nuevo reality que se realizará solo para la plataforma 'Mitele Plus'.

Otra de las apuestas principales sería el nuevo proyecto de Christian Gálvez, del que Villanueva ha desvelado que "no es un concurso". Según el director de contenidos de Mediaset "el proyecto está muy avanzado" y es "un formato muy adecuado y muy ajustado para el perfil de Christian", un presentador "muy versátil", explica Villanueva sin desvelar más detalles.

Este nuevo proyecto podría incluso presentarse antes de las vacaciones. Este formato estaría producido por la productoraFénix Media Audiovisual, que han creado Gálvez y Rafa Guardiola, expresentador y exdirector de 'Pasapalabra', con Olga Flórez.

