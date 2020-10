El cabreo de Juan del Val en 'El Hormiguero' al hablar de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Juan del Val, escritor y guionista de 'El Hormiguero', ha sido protagonista en las últimas horas por su particular visión de la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez que esta semana se ha debatido en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el rostro televisivo ha analizado las claves de esta cita en la Cámara Baja junto a Pablo Motos en el programa de Atresmedia.

La moción de censura ha dejado mucha división de opiniones respecto a quien ha sido el claro vencedor o beneficiado de esta iniciativa promovida por el partido liderado por Santiago Abascal contra el Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. En este sentido, la figura de Pablo Casado ha sido una de las más aplaudidas por su discurso, en el que mostró una ruptura total con Vox y una intención clara de liderar el centro-derecha en el tablero político de nuestro país.

La opinión de Juan del Val sobre la moción de censura

Sobre este asunto, y como suele ser habitual cada noche de jueves en 'El Hormiguero', Juan del Val se sentaba junto a otros compañeros como Nuria Roca, Pablo Motos, Cristina Pardo y también Tamara Falcó. Tras hablar de algunos puntos sobre la estrategia que se está siguiendo contra la pandemia, la clave política de la mesa de tertulia de 'El Hormiguero' venía motivada por la moción de censura.

Sobre este asunto, el escritor y pareja de Nuria Roca se mostró muy crítico con la estrategia de Santiago Abascal: "Es una tomadura de pelo. Que hicieran algo, pero hay que añadir, que hicieran algo que sirviese para algo. A veces el discurso parece demagógico el que damos aquí pero es que es completamente cierto. "Es una tomadura de pelo porque tampoco es una moción de censura, era directamente publicidad para Santiago Abascal, que por cierto no ha salido demasiado bien, y es indignante para todo el mundo". Explicó Juan del Val en la mesa de debate.

Las claves de la moción de censura de Vox

Desde antes que comenzara el debate en el Congreso de los Diputados, todas las fuerzas parlamentarias eran conscientes de que la moción de censura no iba a salir adelante. En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró muy crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero una de las principales incógnitas de esta cita parlamentaria era saber cuál iba a ser la decisión de voto del PP, ya que hasta que Casado no se subió al estrado del Parlamento no había ninguna información sobre la disciplina de voto de los populares.

En este sentido, Casado se mostró muy crítico con Vox, llegando a decir que era "el socio en la sombra" de Sánchez, y le informó en ese momento de que los diputados del Partido Popular iban a votar "no" en la moción de censura porque no compartían la misma idea sobre lo que tiene que ser España. Una decisión que ha supuesto un duro golpe a las relaciones que PP y Vox mantienen, con varias comunidades autónomas y ayuntamientos que el Partido Popular lidera por acuerdos de gobierno con Vox.

