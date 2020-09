Juan del Val y Nuria Roca protagonizan una discusión de pareja en 'El Hormiguero'

Durante el confinamiento, Juan del Val yNuria Roca dieron el paso de ponerse frente a las cámaras de 'El Hormiguero' para convertirse en tertulianos. Dada su espontaneidad, parece que sus comentarios y opiniones han gustado muchos a los espectadores, por lo que han vuelto a repetir en la mesa junto a Pablo Motos.

Este jueves, como nos tienen acostumbrados, la pareja ha vuelto a dar que hablar al desvelar experiencias y anécdotas sobre su relación. Esta vez, ambos se pusieron en evidencia al destapar "las mentiras" que solían defender a toda costa. Es por esto que se generó un nuevo pique entre los dos, lo que generó que el plató se inundara de risas y expectación.

Su conflicto comenzó cuando Nuria Roca desveló ante la audiencia uno de los secretos de su marido. El colaborador comentó en varias ocasiones que ''no se podía ir por la vida con una camiseta de un equipo de fútbol fuera de ese contexto''. En consecuencia, Roca mostró una foto en la que se veía a Juan del Val con una camiseta del Real Madrid en un día cualquiera. Ante tal "traición", del Val aseguró que "se la devolvería".

"Pienso contar la mayor mentira sobre ti que tienes puesta en el Wikipedia, vamos que la habrás puesto hasta tú", contraatacó el escritor. ''Dices que mides 1.72 cm y no llegas a 1.70'', mides 1.69cm'', agregó. "Eso no es verdad. Lo que pasa es que él me midió un día en la cocina y ponía eso, pero porque no contó con el rodapié", contestó Roca muy ofendida mientras defendía que no bajaba de 1. 72 cm.

Tamara Falcó intentó mediar entre la pareja

La siguiente discusión se generó cuando comenzaron a debatir de las mentiras y la privacidad del móvil en una pareja. Por su parte, del Val confesó que si vieran sus conversaciones de WhatsApp tendría un problema y que no había un solo día en el que él no mintiera: "De hecho, no me fiaría de los que no tienen conversaciones comprometidas en el móvil, su vida debe ser muy aburrida", añadió. "Yo intento no mentir nunca y normalmente me sale", reconoció Tamara Falcópara aliviar las tensiones entre la pareja.

"Yo no recuerdo un solo día en el que no haya mentido. La mentira es una muestra de respeto", insitió el guionista. "La gente confunde eso de decir las cosas a la cara. Decirlo todo a la cara es un gesto de ser maleducado, porque no todo vale'', le respondió Roca muy a la defensiva. ''Decir la verdad es lo que es un arte", concluyó Falcó para terminar el debate con buen sabor de boca.