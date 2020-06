La bronca de un virólogo a Mamen Mendizabal a cuenta de Bunbury y Miguel Bosé

Aquellos que están en contra de las vacunas han vuelto a la primera línea del foco mediático por declaraciones de Miguel Bosé o Enrique Bunbury. Bosé publicaba un hilo en Twitter en el que daba voz a una conspiración que poco más tarde se desmontó por sí misma. El cantante esponsabilizaba al multimillonario Bill Gates, a las vacunas y a la tecnología 5G de causar enfermedades y víctimas de todo el mundo. Sus mensajes se publicaban acompañados por un vídeo en el que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba una donación a 'Gavi'. El artista describía a esta entidad como una “farmacéutica” propiedad de la Fundación Bill & Melinda Gates, algo que se ha demostrado que es falso.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

'Gavi' en realidad es una alianza público-privada que promueve la vacunación y la inmunización. Son las siglas en inglés de Global Alliance for Vaccines and Immunisation. La organización tiene su sede en Suiza y asegura que su objetivo es “salvar vidas, reducir la pobreza y proteger el mundo de la amenaza de las pandemias”. Desde el año 2000, manifiestan que han ayudado a vacunar a 750 millones de niños en todo el mundo.

Frente a tales declaraciones, Mamen Mendizábal trataba de abordar esta problemática con el virólogo José Antonio López Guerrero. El experto es profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es director e investigador del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Cuando se le ha puesto sobre la mesa estas afirmaciones, Guerrero se ha mostrado visiblemente perplejo: “Estaba que no me sujetaba en la silla”, aseguró.

Y añadía: “Lo más triste es que esta gente puede decir todo eso porque están vacunadas, porque si no lo estuviesen muchas de ellas ni siquiera hubiesen llegado a esa edad para decir eso”.

La bronca del experto a Mendizábal en directo que ni ella esperaba

Lo sorprendente es que la propia presentadora se llevó una crítica de este virólogo precisamente por darle relevancia a estos testimonios dándoles voz en su programa: “Quiero tiraros de las orejas a todos los medios, en general. Hacéis un flaco favor a la pandemia, un flaco favor a la pandemia, un flaco favor a las vacunas y al desarrollo científico sacando a estos personajes por muy cantantes que sean. Hay otro que ya no entendía nunca sus letras y ahora ya no entiendo ni su mensaje. Por muy personajes públicos que sean, hacéis muy mal. Hacéis un flaco favor sacándoles”, sentenciaba el experto cara a cara con Mamen Mendizábal. Hace tres meses, la presentadora aseguraba en 'El Hormiguero que no tenía ningún miedo al coronavirus y además hacía un llamamiento. Pedía que se dejasen de comprar mascarillas.

Dos meses después, a mediados del mes de mayo, Sanidad indicaba la obligación de llevar mascarillas siempre y cuando no se pudiese mantener la distancia de seguridad, con fecha de publicación en el BOE del 19 de mayo de 2020.