El repaso de una experta a Mamen Mendizabal cuando intentaba desviar la responsabilidad del Gobierno a China

A lo largo de toda la crisis que ha tocado vivir con el coronavirus son muchos los medios de comunicación que han permanecido en el ojo del huracán y con la lupa siempre puesta en sus presentadores.

Es el caso de La Sexta y todas las polémicas protagonizadas a lo largo de estos casi dos meses. Muchos son los que observan los programas de la cadena de Atresmedia en busca información que poder denunciar como manipulación.

A pesar de la sospechas y de la persecución de algunos sectores, los programas de la cadena continúan adelante y poco a poco van volviendo a la normalidad. El último que lo hacía era 'El Intermedio' tras volver a grabarse en el plató pero con Wyoming en casa por ser una persona factor de riesgo, y Sandra Sabates por un posible positivo en coronavirus.

Durante toda esta cuarentena y tras unas palabras en 'El Hormiguero' muchos han sido los que han puesto su foco en cualquier cosa que hiciese la periodista Mamen Mendizábal. La presentadora de 'Más vale tarde' ha estado señalada en distintas ocasiones por sus propias declaraciones o por tratar alguna información de una forma que ha generado descontentos entre algunos sectores.

Ahora una entrevista con una experta sanitaria ha dejado a la periodista confusa después de formularle una pregunta con la que buscaba una respuesta totalmente distinta.

Hoy es el segundo día de progresiva reapertura de comercios, pero hay partes de España que tienen prisa por seguir desconfinándose.

La respuesta de Marta Mora que desmonta la intención de Mamen Mendizábal

Como cada tarde, Mendizábal conectaba con varias invitados para tratar la actualidad diara que en estos últimos meses está protagonizada por el coronavirus. Como ya hubiese hecho en otros programa el formato de La Sexta conectaba con la doctora Marta Mora, especialista en enfermedades infecciosas del hospital madrileño de La Paz.

Tras comentar la situación actual del sector sanitario en España, Mendizábal hacía hincapié en las informaciones que están llegando desde Estados Unidos donde Donald Trump acusa al gobierno chino de ocultar información y de una máxima responsabilidad a pesar de que se están conociendo casos en Francia anteriores a China.

Después de dar a conocer esta información, la presentadora de La Sexta aprovechaba a su invitada para hacer una pregunta con la intención quitar responsabilidades al Gobierno de España y trasladarlas a China: "Te voy a preguntar por si aquí ha fallado algo con la trasmisión de información con China. Parece muy extraño que en China tengan tan pocos contagios y muertes con la letalidad de la enfermedad", explicaba la presentadora.

En un ejercicio visual, la cara de Marta Mora lo dice todo respecto a la periodista. https://t.co/DpSlN0Mwl9 — CrisálidaLíquida (@crisalidaliquid) May 5, 2020

Para sorpresa de Mamen, la especialista decía responder todo lo contrario a lo que esperaba defendiendo a China y dejando un recado a la gestión que se había realizado en España de esta crisis a pesar de tener un par de meses de ventaja para haber podido preparse: "No te puedo ser rotunda. No sé cual es la realidad en China. Tendríamos que dar las gracias a China, porque sí nos dio una fotografía de la enfermedad. Nos dijeron que el 80% era enfermos leves y es algo que se ha cumplido también aquí. Nos había dado con ese cierre tan estricto de la ciudad de Wuhanunos meses de tiempo para prepararnos, cosa que bueno, podíamos discutir si se hizo o no adecuadamente porque a lo mejor pensamos que esto nunca nos llegaría. Gracias a ellos teníamos más información de la enfermedad cuando llegó a nosotros", respondía tajantemente Marta Mora dejando titubeando a Mendizábal que pasaba a otro tema: "Es desde luego la opinión de alguien que está directamente relacionado con el sistema sanitario", explicaba antes de cambiar de tema.

2. Responde la doctora Mora que a China le debemos agradecimiento, por la información transmitida, por enseñarnos que el confinamiento es la respuesta adecuada y por darnos dos meses de ventaja en la contención de la epidemia. Un zasca monumental en toda la boca de la periodista. — antonio saceda (@sacedator) May 5, 2020

