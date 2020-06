La bronca de una presentadora de LaSexta a los antivacunas: "Dejad de ensuciar el nombre..."

La copresentadora de 'laSextaNoche' junto a Iñaki López, ha reflejado su cabreo en su cuenta de Twitter por las últimas opiniones respecto a las vacunas. La periodista ha indicado lo relevante que ha sido para la historia de la humanidad el aterrizaje de las vacunas para controlar, erradicar enfermedades y evitar muertes innecesarias.

Así arrancaba Sanz su posición al respecto en su red social: “La ciencia se basa en método y evidencias, las creencias en dogmas y fe. Debería ser suficiente, pero sigue creciendo la contaminación informativa. Dejad de ensuciar el nombre de uno de los mayores logros de la ciencia en pro de la humanidad, la vacuna, con vuestra conspiranoia”, sentenciaba la periodista.

Hace varios días, personajes públicos destacados se mostraban visiblemente contrarios a las vacunas. Es más, se realizó una campaña en redes sociales contra Bill Gates. Denunciaban que el magnate quería la vacuna contra el COVID-19 con el fin de implantar un microchip en el cuerpo humano. Miguel Bosé se convirtió en el primer artista en oponerse a la vacuna y señaló al presidente del Gobierno, calificándolo como “cómplice de un plan macabro y supremacista” promovido por Gates.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

"Y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", continuaba el cantante español, que también se refiere al presidente del Gobierno, "Pedro Sánchez 'El Salvador'", que "acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista".

"Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES", terminaba después de un hilo en Twitter que daría para un episodio de 'Cuarto Milenio'.

Un Experto avisó del peligro que conlleva el movimiento antivacunas para frenar la pandemia

El investigador del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Xavier Bosch, ha avisado del peligro que conlleva el movimiento antivacunas para frenar la pandemia del coronavirus.

Y es que, tal y como ha señalado, distintas celebridades ya han empezado a difundir mensajes que rechazan la futura vacuna. Por ejemplo, La rapera británica M.I.A. y la diseñadora e influencer española Miranda Makaroff han expresado su rechazo a las vacunas en las redes sociales en las últimas semanas.