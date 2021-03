Boticaria García advierte del riesgo de una de las últimas declaraciones de Fernando Simón: "Mucha prudencia"

Boticaria García es uno de los rostros mediáticos más conocidos de nuestro país en cuanto a la cobertura que en los últimos meses se ha dado sobre la pandemia, y este sábado ha vuelto a estar en 'LaSexta Noche' para analizar toda la actualidad relacionada con el coronavirus, pero también se ha referido a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que el pasado domingo volvía a sentarse en una entrevista de televisión junto al periodista Jordi Évole.

Fernando Simón ha estado el frente de la mayoría de ruedas de prensa y decisiones que se han tomado durante estos últimos doce meses, en los que cualquier decisión que tomase estaba cargada de responsabilidad y efectos sobre la población de nuestro país.

En este sentido, un punto curioso de la entrevista ha sido cuando se ha referido a las mascarillas, al principio de la crisis innecesarias para luchar contra la pandemia. En este punto, Fernando Simón ha vuelto a matizar sus palabras sobre este complemento de protección: "Sigo pensando que la mascarilla no es clave para detener la transmisión. No es necesario que todo el mundo la lleve. Lo importante es que la lleve quien está enfermo, lo que pasa es que no sabemos quién está enfermo".

Estas palabras han sido matizadas por Boticaria García, que ha querido responder a Fernando Simón y ha mandado un mensaje de concienciación respecto al uso de mascarillas: "Efectivamente, lo importante es que la lleve quien esté enfermo. Pero a día de hoy es imposible saber quién está enfermo y quién no está enfermo. Entonces decir que no sería necesario si hubiera otras medidas es como decir que no serían necesarios los test de antígenos si estuviéramos todos vacunados, pero no es el caso. Entonces mucha prudencia también con esto porque como dice mi madre, el que mucho habla, mucho yerra. Fernando Simón habla mucho y en algún momento puede que sus declaraciones se malinterpreten o se saquen de contexto, pero la mascarilla sigue siendo imprescindible".

Boticaria García valora las palabras de Fernando Simón sobre las mascarillas: "Quien mucho habla, mucho yerra" https://t.co/ajE1i0kf9H — laSextaNoche (@SextaNocheTV) March 21, 2021

La entrevista de Simón con Évole

Con el toque personal que ha caracterizado cualquier aparición pública de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias repasó también algunos detalles del 'personaje' que se ha creado respecto a su figura, ligado desde el primer momento a la historia de nuestro país respecto a la pandemia. En este sentido, ha señalado, entre risas, que recibe muchos comentarios por su estilo a la hora de vestir o incluso respecto a sus comentarios, pero es algo que no le afecta porque, tal y como ha explicado él mismo, "se aburre en las peluquerías".

También te puede interesar

Boticaria García corta en directo a Iñaki López en La Sexta Noche: "Has dicho lo contrario de lo que he dicho"

La lección de Boticaria García a Iñaki López en 'LaSexta Noche' por un error típico con la mascarilla