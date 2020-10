Bibiana Fernández, contra las polémicas opiniones de Miguel Bosé sobre la covid-19: "No comparto lo que dice"

Con motivo de su nueva obra en el Teatro Calderón, en la que se pone en la piel de Miranda Vega, primera vedette de una respetada compañía, Bibiana Fernández ha concedido una entrevista a 'El Mundo' para hablar de sus nuevos proyectos, su situación personal y de cómo está viviendo la pandemia generada por el coronavirus.

A pesar de la situación en la que se encuentra ahora la cultura, Fernández se mostró muy agradecida por poder volver a actuar: "Son tiempos de prudencia. Pero, afortunadamente, en este entorno solo se ha producido un caso". Asimismo, aseguró que no recordaba estar en el teatro así, dado que va "ahogándose viva": "Con la mascarilla no se puede ni respirar. Me la quitaría, pero me regañan. Tengo que morir con la mascarilla puesta, que es otra manera de morirse...", bromeó.

Además, la actriz ha hablado de cómo vivió el confinamiento, ya que, a pesar de ser una etapa muy complicada, lo llevó "muy bien": "No he tenido más cojones que llevarlo como es. Si yo pudiera elegir entre el confinamiento, irme a las Bahamas y casarme con un millonario, igual elegiría lo otro. Pero lo he llevado de puta madre, porque es lo que me tengo que comer. Yo me he acostumbrado desde joven a que esto es lo que hay, esto es lo que tienes que cargar y lo demás son chaladuras", explicó.

A raíz de esto, la modelo se ha mojado y hablado de las polémicas que ha protagonizado uno de sus amigos más íntimos, Miguel Bosé. Respecto a el movimiento antimascarilla que incentivó el cantante, reconoció que "no comparte nada de lo que dice".

"Por respeto a los años de amistad, no voy a entrar en fricciones con Miguel. Yo creo que cada cual tiene su credo y somos personas adultas. Yo comparto muchas cosas con Miguel, pero lo de las mascarillas no. Tengo recuerdos buenísimos de él y lo quiero, pero estoy en desacuerdo con todo lo que ha dicho de la pandemia", agregó.

La actriz habla de su deuda con Hacienda

"Ahora lo que tengo es una pequeña parte. Una fracción que se va pagando poquito a poco. Lo demás, ya me lo han quitado casi todo. Ahora, ¡como me quiten las bragas!... Tengo que asumirlo, es que no me queda más remedio. Ellos se quedan con una parte de lo que gano. Pero bueno, eso es lo que nos pase a todos. No es que Hacienda esté en contra mía y ellos hayan decidido 'mira, la vamos a perseguir'", reconoció.