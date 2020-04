El bulo que ha obligado a Bertín Osborne a tomar una drástica decisión

No corren buenos tiempos para el periodismo y tampoco para 'la verdad' dentro de todas las informaciones que nos llegan a diario. En un mundo hiperconectado donde cualquier tipo de noticia vuela y puede llegar a cualquier persona gracias a sus dispositivos móviles, es habitual encontrar con la proliferación de fake news, o lo que es lo mismo, bulos que nacen con motivo intencionado.

Durante esta crisis provocada por el coronavirus, ha hecho mucho ruido el debate que se ha generado alrededor de si se deben controlar las informaciones por parte del Gobierno debido al aumento de bulos. El propio CIS se ha encargado de alimentar este debate, e incluso periodistas como Ana Pastor e Iker Jiménez han entrado a opinar sobre este asunto.

Algunos famosos han sido víctima de estas noticias falsas, con intención de atacar al Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, o también para desacreditar a la oposición en estos días tan complicados. Uno de los últimos famosos que han tenido que desmentir una información ha sido Bertín Osborne, del que decían haber sufrido el mismo castigo que Iker Jiménez.

El bulo del despido de Bertín Osborne de Telecinco

Ya lo sufrió Iker Jiménez después de que su programa dejara de grabar entregas por el coronavirus. Muchos hablaron entonces del posible despido del presentador de 'Cuarto Milenio' tras sus duras críticas contra el Gobierno por hablar del coronavirus como una "simple gripe". Tuvo que salir en su canal de Youtube el periodista a desmentir esta información. Ahora ha sido Bertín Osborne el que vivía en su propias carnes el mismo bulo.

Había comenzado a circular la información de que Telecinco y Mediaset había despedido al presentador de 'Mi casa es la tuya' después de mostrar siempre políticamente opuesto al gobierno de coalicción entre el PSOE y Unidas Podemos. A pesar de ser un personaje público acostumbrado a este tipo de noticias, rumores y mentiras, el cantante y presentador se ha encargado él mismo de desmentir cualquier supuesto despido.

El presentador ha desmentido los bulos que se publican sobre él #EnCasaConVivaLaVida https://t.co/NyHQYBZ6Ot — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 19, 2020

Ha sido en el programa de Telecinco 'Viva la vida'. Ahí, el presentador ha desmentido cualquier información publicada o relacionada con el cese de su actividad en Mediaset. Incluso confesaba que había recibido la llamada de Paolo Vasile, el responsable del grupo de comunicación en España, para pedirle perdón personalemente: "Me ha llamado nuestro jefe desde Roma para pedirme perdón".

En el programa de Emma García contaba todo lo había detrás de cualquier noticia falsa sobre él: "Esto es absurdo. Mira que estoy acostumbrado a escuchar y leer de todo de gente a la que no le gustan mis opiniones, pero estoy cansado de escuchar mentiras. Esto no tiene ni pies ni cabeza", afirmaba el presentador con cierto tono de indignación.

También habló el cantante de 'Como un vagabundo' de como estaba viviendo la cuarentena en su finca junto con sus dos hijos pequeños, su padre y su mujer, Fabiola Martínez.

Pese a las circunstancias, Bertín Osborne continúa característico sentido del humor y confesó que durante la cuarentena le ha enseñado a su hijo Carlos a jugar al mus, algo de lo que se arrepiente profundamente: "He cometido un grave error. No he visto un tío con más suerte en la vida, arrasa conmigo y con su abuelo", decía haciendo sacando las risas del personal presente en el plató.

Las confesiones de Bertín Osborne sobre el coronavirus en Instagram

Como muchos personajes públicos, Bertín ha querido contactar durante esta cuarentena con sus fan a través de las redes sociales. Para ello utilizaba la herramienta de los vídeos en directo de Instagram gracias a la ayuda de su mujer.

Por supuesto, muchos han demandado a Osborne que diera su opinión sobre cómo está actuando el Gobierno ante la crisis del coronavirus. Y él, ante las preguntas de los espectadores, no ha tardado en dejar claro su rechazo hacia la gestión del Ejecutivo. Aunque, eso sí, ha tenido que morderse la lengua.

“Después de la que tenemos encima, no quiero echar más leña al fuego, de verdad. Lo que sí, desde luego, es darle el pésame a todos los familiares de todos los que han muerto. Ocho o 10 amigos míos. Que la verdad es que esto es durísimo, pero que yo creo que habrá quizás otros momentos para hablar de esto, digo yo. Prefiero que hoy sea como más light, ¿eh?”, ha reconocía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Bertín Osborne rompe su silencio sobre el coronavirus y el Gobierno en Instagram: "Esto es durísimo"

Iker Jiménez sospecha de la verificación de fake news: "Se las cuelan dobladas"

Risto critica duramente a Tezanos y a su CIS: "Nos llama tontos y se ríe de nosotros"