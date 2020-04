Risto critica duramente a Tezanos y a su CIS: "Nos llama tontos y se ríe de nosotros"

Es uno de los temas que más está dando que hablar en los últimos días. No hay prácticamente nadie en el ámbito político, ni en el periodístico, que no se haya manifestado estos días a favor o en contra de la última encuesta del CIS. Lejos de la polémica de sus resultados, que daban una victoria al PSOE si se celebrasen ahora elecciones, la indignación ha llegado después de comprobar el tipo de preguntas que se han planteado por el coronavirus.

Pregunta 14 del CIS (Centro Interés Socialista).



Es como preguntarle a un niño:



¿A qué NO te gustan las chuches, verdad? pic.twitter.com/Mubbwly4yY — Bea Fanjul (@bea_fanjul) April 15, 2020

Preguntas relacionadas con la gestión del Gobierno actual, y donde también se ponía en duda la libertad de información: "¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?", se podía leer en el borrador del propo Centro de Investigaciones Sociológicas.

Unos datos, lo de esta encuesta que han sido utilizados por el propio PSOE para poner en valor la labor de Gobierno, frente a las críticas de los sectores de la oposición. Es por eso que son muchos los que han puesto el grito en el cielo al ver como se usa de forma partidista una institución que es completamente de financiación pública.

Este debate ha llegado hasta 'Todo es mentira', el programa de Risto Mejide, donde el publicista catalán no ha dudado en atacar y poner en duda la figura de José Félix Tezanos, el presidente del CIS y principal señalado tras esta última encuesta.

Risto muy enfadado tras las declaraciones de TezanosMediaset España

Tiene más que acostumbrado Risto a su público a no 'casarse con nadie', ni tampoco a tener pelos en la lengua. Es por eso que el publicista catalán ha querido dar su versión sobre el asunto después de las últimas declaraciones de José Félix Tezanos donde justifica las preguntas del último CIS, y donde reproducía un dicho oriental para hacer entender que la sociedad no quierer enfrentamientos en estos momentos: "Cuando el dedo apunta a la luna hay que tener mucho cuidado y mirar la luna, no fijarnos en esa cosa porque nos enredarnos", decía el presidente del CIS.

Mejide comenzaba contando que había invitado al propio Tezanos a su programa para hablar de toda esta polémica, una invitación que había rechazado a pesar de estar pasándose por otros medios: "Nos gustaría conocer la opinión del propio Tezanos. De hecho le hemos llamado para invitarle esta tarde al programa, y sorprendentemente ha rechazado la invitación", explicaba con la ironía que caracteriza al presentador.

El presidente del CIS rechaza hablar con nosotros #TodoEsMentira16A #EnCasaConTEM https://t.co/6iufQyvVUM — Todo es mentira (@todoesmentiratv) April 16, 2020

Tras escuchar las últimas declaraciones de Tezanos, Risto volvía a cámara completamente indignado e incrédulo de lo que acababa de escuchar: "Nos mean y dicen que llueve, como dicen en mi pueblo. Nos llama tontos, porque claro, él está apuntando a la luna y nosotros nos quedamos mirando al dedo. Así es el dicho, el necio mira al dedo", afirmaba visiblemente enfadado.

"Y en tercer lugar, se ríe de nosotros, porque dice que la famosa pregunta de los bulos, la que dice de limitar la libertad de información y solo dejar que informen las fuentes oficiales va a ser el título de mi próximo libro", decía preocupado para dar paso a la opinión de su colaboradores.

