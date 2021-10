Bertín Osborne revela a Pablo Motos la dura pérdida personal que sufrió hace unos días: "Estoy jodido"

El presentador de televisión y cantante Bertín Osborne ha sido el invitado de Pablo Motos este miércoles en la última edición de 'El Hormiguero'. Durante su paso por el programa de Atresmedia, el artista ha podido repasar algunos de los aspectos más importantes de su trayectoria profesional, pero también ha desvelado algunos secretos de su vida privada. En este sentido, uno de ellos ha sido el relacionado con la pérdida de un ser querido, tragedia que ocurrió pocas horas de que el presentador llegase a Madrid para visitar a 'Trancas y Barrancas'.

Durante su paso por el plató situado en la madrileña calle Alcalá, Bertín Osborne ha desvelado algunas de sus rutinas diarias más curiosas. Entre ellas, la que suele hacer cada mañana una vez se levanta de la cama.

Sobre esta cuestión, el presentador del 'Show de Bertín' se ha sincerado como un gran seguidor del programa de Carlos Herrera en la Cadena COPE, 'Herrera en COPE', y ha señalado que todas las mañanas, nada más levantarse, se mete en el gimnasio privado que tiene en su casa y se da una "auténtica paliza". Después de esta afirmación, Bertín Osborne ha señalado que su desayuno favorito es un sandwich de jamón bueno y un tinto, después se ha declarado que no es nada partidario del café.

En cuanto al motivo de su paso por 'El Hormiguero', la presentación de su último disco, Bertín ha señalado que esta nueva producción, con la que celebra el 40 aniversario de carrera musical, tiene ochenta temas inéditos que se ha 'currado' en la pandemia, y también ha señalado que no componía desde antes de las ranchera.

Sobre su carrera como compositor, Osborne ha señalado que antes, cuando cruzaba tantas veces el Océano Atlántico, solía componer en esos trayectos: "Antiguamente como viajaba mucho a América, me ponía los cascos y escribía los discos en los aviones. Ahora llevo ya dos años sin ir, así que lo hago en casa".

También ha recordado algunos momentos claves del pasado que marcaron su carrera, como fueron sus papeles en algunas telenovelas grabadas en Miami: "No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, pero no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo".

Bertín Osborne explica la dura pérdida que ha sufrido recientemente

Pero uno de los momentos más trascendentales de la entrevista ha llegado cuando le han preguntado sobre su estado de ánimo. En este punto, Bertín Osborne se ha sincerado y ha señalado que no está atravesando un buen momento por la reciente pérdida de una gran amiga, para él la mejor: "Ayer por la noche murió mi mejor amiga, es un día complicado. Estoy muy jodido, pero esta mañana me he levantado y he dicho qué haría Mercedes si me viera en esa situación, seguro que me diría que saliese a pasármelo bien, por eso tengo esta sonrisa".