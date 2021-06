El reproche de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso en plena grabación de 'Mi casa es la tuya': "No te callas"

Para sorpresa de los espectadores de Telecinco, hace unos días se anunció que 'Mi casa es la tuya' volvía a la parrilla de la cadena. Hace ya seis meses desde que el programa presentado por Bertín Osborne emitió su última entrega y ha decidido volver por todo lo alto con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras sus grandes resultados del pasado 4 de mayo.

De esta manera, es la segunda vez que la política del PP es elegida para protagonizar el estreno de un formato de Telecinco. Ya lo hizo el pasado mes de marzo con 'La Campos móvil'. María Teresa Campos regresó a la cadena al frente de un nuevo espacio de entrevistas y lo hizo de una manera de lo más llamativa al contar con Ayuso, poco antes de su gran victoria en la capital.

Carlota Corredera corta 'Sálvame' y exige expulsar a Antonio Montero por lo que ha dicho de Rocío Carrasco El motivo de la pelea venía por las palabras del paparazzi atacando a la hija de Jurado Redacción DigitalMadrid 31 may 2021 - 20:45

Es por esto por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid volverá a la televisión con uno de los programas de entretenimiento más queridos por la fiel audiencia de Mediaset y se someterá a una entrevista con Bertín Osborne. Por el momento, solo se sabe que la entrevista se lanzará en prime time, pero todavía no hay fecha fijada.

De este modo, las especulaciones sobre el supuesto despido del presentador de Telecinco han llegado a su fin, al igual que la cancelación del formato de entrevistas. Es por esto por lo Mediaset retomará las grabaciones del programa producido por Proamagna tras un largo parón. No obstante, se desconoce si esta entrega dedicada a Ayuso marcará el comienzo de una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' o si será un episodio especial, dado que ya se han hecho otras dedicadas a rostros políticos.

Anteriormente, el presentador de Telecinco ya se ha puesto al frente de algunos especiales dedicados a políticos con motivo de las elecciones. Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal son algunos de los políticos que ya han pasado por el sofá de Bertín, en este caso por las elecciones del 28-A. Como consecuencia, está será la segunda entrevista protagonizada por la política del Partido Popular en un exitoso formato de prime time, ya que, hace unas semanas, fue la invitada de 'Salvados' durante su campaña electoral del 4-M.





"Llevamos aquí ya no sé la de horas"

Por el momento, la cadena solo ha publicado un breve adelanto en el que se ve a Ayuso compartir un divertido momento con el conductor del espacio de Telecinco. "Oye, niño. Estoy muy cansada. Me habías dicho que era un rato y llevamos aquí ya no sé la de horas", le reprocha la presidenta de la Comunidad de Madrid al comunicador, haciendo hincapié en que la entrevista está durando más de lo esperado.

"Es que no te callas ni debajo del agua", le recriminaba el presentador de Telecinco, ante lo que la política fingió estar molesta. "Es que no paras de hablar", insistía Osborne, entre risas, dejando claro que la entrevista se ha alargado más por culpa de su invitada. "Bueno, te quejarás, que te lo he contado todito. Todo, todo", asegura ella, a lo que el comunicador asiente. "Y esto, ¿Para cuándo sale dices?", se interesa Ayuso. "Esto sale ya mismo. Lo vamos a sacar ya mismo", asegura el presentador, dejando así claro en la promo que la entrevista llegará a la pequeña pantalla próximamente.