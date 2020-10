Bertín Osborne irrumpe en directo en 'Viva la vida' y confiesa por qué no ayudó a su hija con su enfermedad

Claudia Osborne siempre se ha mantenido al margen de los medios y no se ha caracterizado por ser un personaje público, aunque sí hemos podido verla alguna vez acompañando a su padre Bertín a algún acto público. Pero ahora, con motivo de la presentación de su primer libro ‘Lo mejor de ti’, ha acudido a ‘Viva la vida’ a presentarlo y se ha llevado una sorpresa por parte de su padre. Esta primera obra es de autoayuda y ha abierto por completo su corazón, hablando sobre los episodios más complicados de su vida como la pérdida de su madre Sandra Domecq cuando era una niña o la bulimia que ha conseguido superar gracias a su fuerza y tesón.

Hasta la propia Emma García se ha ‘enamorado’ de ella y se ha sorprendido con su relato, que está sirviendo de ayuda a mucha gente que ha vivido una situación parecida a la suya. “Es bonita por fuera y por dentro, te hacen emocionar por lo auténtica que es, me he enamorado de ella. Has sido un descubrimiento”, aseguró la presentadora. Claudia contó su historia con mucha entereza, pero cuando le pusieron unas imágenes de su madre, no pudo evitar romperse al recordar el hueco que dejó tras su fallecimiento. Y derramó aún más lágrimas cuando Bertín Osborne entró por teléfono para sorprenderla.

La historia de superación de Claudia Osborne

Claudia Osborne perdió a su madre cuando era pequeña y ese vacío le ha marcado el resto de su vida. A través de su libro, vuelve a la infancia, en un viaje en el que ha conectado con su ‘yo’ de la infancia y una de las sensaciones que le han llegado ha sido la de abandono. “De pequeña debí sentirme así. Mi madre se separó estando embarazada de mí, vi una madre muy triste durante años y eso me marcó mucho. Me parece surrealista estar aquí hablando de esto”, dijo, al no estar acostumbrada a sentarse en un plató de televisión.

“Fue madre y padre 15 años de mi vida, los años más importantes para cualquier persona. He heredado la sensibilidad, la empatía. Siempre fue muy espiritual. Lo he mamado y me lo he llevado yo. La tengo súper presente”, recordó. La hija de Bertín no pudo evitar romperse al escuchar la voz de su madre en un vídeo que le pusieron en el programa, y es que hacía años que no la escuchaba hablar. Un momento que no fue el único en el que se emocionó porque poco después entró su padre por teléfono para rematar su entrevista.

La llamada de Bertín Osborne a su hija con sorpresa final

“Papá, es que lo sabía. Ay, no”, dijo Claudia Osborne al darse cuenta de que su padre Bertín estaba entrando por teléfono en directo para sorprenderla. “Ahora me toca a mí. Estoy muy impactado por verte en televisión, me asombra. Ya voy por la segunda lectura del libro, me parece espectacular, estoy con la segunda a ver si lo entiendo bien”, comenzó diciendo. “Los padres y madres sabemos lo que les pasa o lo intuimos, con ella he vivido momentos muy complicados porque yo no soy su madre, pero desde el principio tanto a ella como a sus hermanas las he dejado vivir su vida sin entrometerme. Veía cómo adelgazaba, venía a verme, me daba un abrazo y era solo huesos. Pero siempre ha sido una chica brillante. Sé quién es ella, la personalidad y lo que tiene en la cabeza. Tenía que salir del hoyo por sí misma. Si mi hija fuera idiota lo hubiera intentado pero tiene una inteligencia por encima de lo normal, estaba seguro de que tarde o temprano iba a darse cuenta y buscar solución”, ha dicho refiriéndose a la bulimia, enfermedad que ha superado gracias a su esfuerzo y entereza.

“He estado orgulloso siempre, desde que he tenido uso de razón. En carácter nos parecemos muchísimo pero tenía confianza plena en que iba a saber encontrar su camino de la mejor manera sin que nadie le tengamos que decir por dónde tiene que ir”, añadió también. “Papá, gracias, te lo digo siempre que puedo. Le ha tocado un papel muy difícil, cuando mi madre vivía era complicado, se sintió aparte. Cuando mi madre falta, ocupar ese lugar se le hace muy difícil”, respondió Claudia. “Era imposible pero ella sabe que toda mi vida hasta el último día estuve al lado de su madre aunque no estuviéramos casados”, aseguró el presentador.

Las palabras que Sandra Domecq dedicó a Bertín Osborne

Aunque la idea era que Bertín Osborne sorprendiera a su hija Claudia, la realidad fue que finalmente él fue el verdadero sorprendido. Y es que su hija, en un arrebato de sinceridad, le confesó un detalle sobre su madre que jamás le había contado. “Mamá tenía un diario, escribía mucho y en uno de esos escritos decía que era su mejor amigo, la persona con la que podía habar de todo, no la juzgaba. Te lo digo porque me habéis hecho este lío y este encierro”, dijo en exclusiva para ‘Viva la vida’, emocionando a su padre, que estaba al otro lado del teléfono. “Ya lo podíais haber dicho antes, coño. Está fenomenal, se le ve en la sonrisa”, dijo Bertín antes de despedirse.

