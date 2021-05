Bertín Osborne desvela el motivo por el que rechazó representar a España en 'Eurovisión': "Dije que no"

Este miércoles, Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de su propio programa en Canal Sur, 'El show de Bertín'. El presentador contó en la mesa con la compañía de colaboradores como Vicky Martín Berrocal, El Sevilla y Patricia Cadaval, la hija del cómico César Cadaval, integrante de Los Morancos. Posteriormente, el comunicador dio paso a Jaime Cantizano para hacer un recorrido de su carrera, además de recordar divertidas anécdotas de su infancia y adolescencia en las que siempre estuvo presente su vocación como comunicador.

Antes de dar paso a la entrevista, el presentador protagonizó una breve tertulia de sus compañeros y hablaron de la bienvenida de las flores, el buen tiempo, "las moscas en la cocina" y Eurovisión. Fue entonces cuando el conductor del espacio reconoció que le había ofrecido representar a españa en Eurovisión, pero que se negó a hacerlo. "Y llega el Festival de Eurovisión", remarcó El Sevilla, muy emocionado por ello, ya que es "un entendido".

"Yo soy muy friki de Eurovisión", reconocía una colaboradora. "¿Yo? La canción de Massiel 'La, la, la' ¿Cuántos 'La, la, la' tiene? ¡138!", reconoció el cantante de Mojinos Escozíos. "¿De verdad te lo sabes?", preguntó Bertín muy sorprendido. "De verdad. A mí me encanta el Festival de Eurovisión", insistió el colaborador. "Eurovisión de ante era un momento especial. Te reunías con la familia... Yo lo vivía con ganas. Hoy, no creo...", opinaba Berrocal.

"Yo vi Eurovisión cuando Rosa López sacó 'Europe's Living a Celebration'", contaba Cadaval tras reconocer que no había vuelto a ver otro. "Es que es un programa que empezó en 1956. Es el programa más antiguo que todavía se sigue retransmitiendo... Por cierto, este año nos vuelve a representar Blas Cantó, como el año pasado no pudo. Me gusta", señaló la colaboradora. "Lo ve gente. Yo he suspendido conciertos porque era el Festival de Eurovisión", insistía El Sevilla.









El motivo por el que Bertín no quiso ir a Eurovisión

"A tí Bertín, ¿No te han llamado nunca para Eurovisión?", se interesó El Sevilla. "Sí, pero no he ido", reconoció el presentador, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. "¿Pero no fuiste por los motivos como por los que no va hoy Alejandro Sanz?", agregó el colaborador. "Me lo propusieron el primer año que empecé como cantante. Hace 40 años", desveló el conductor del espacio de Canal Sur.

"Me propusieron ir. Y yo, en ese momento, que todavía Eurovisión era importante, no quise ir porque dije: 'el primer año meterme en ese lío... Si pego el petardazo, pegas el petardo para toda la vida'. Y dije que no", desveló Bertín, dejando claro el motivo por el que decidió rechazar la oferta. "Yo creo que es un arma de doble filo", apuntó Berrocal, lo que corroboró el presentador.