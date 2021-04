Bertín rectifica un comentario por miedo a posibles represalias: "Eso no se puede decir, te meten preso"

Este miércoles, Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de su propio programa en Canal Sur, 'El show de Bertín'. El presentador contó en la mesa con la compañía de colaboradores como Vicky Martín Berrocal, El Sevilla y Patricia Cadaval, la hija del cómico César Cadaval, integrante de Los Morancos. Posteriormente, el comunicador dio paso a Camela para hacer un recorrido de su carrera, además de recordar divertidas anécdotas, enfrentarse a retos propuestos por el programa y hacer promoción de su nuevo disco: 'En el bolsillo de mi corazón'.

Antes de dar paso a la entrevista, el conductor del espacio protagonizó un polémico momento y muy comentado en redes sociales con Patricia Cadaval. Nada más empezar el programa, Bertín anunció a sus espectadores que iban a entrevistar a Camela. Posteriormente, junto a Berrocal, el comunicador presentó a los colaboradores.

"¡Hija mía de mi alma!", exclamó Berrocal nada más ver a la colaboradora, dado que "estaba guapísima". Bertín tuvo la misma reacción y no dudó en reconocer lo guapa que iba Cadaval: "Oye, cómo estás de guapa", reconoció el comunicador señalando a la colaboradora. "Hoy vengo charlatana yo", aseguró ella, dejando caer que iba a intervenir mucho en el programa.

En @elshowdebertin@BertinOsborne al ver a Patrícia , la hija de Cesar de @LosMorancos “ Qué guapa estas, uyyy perdona que eso no se puede decir que te llevan preso “ pic.twitter.com/6dSkxouvVN — TVMASPI (@sebas_maspons) April 28, 2021

"Ah, uy que eso no se puede decir eso ahora que te meten preso ¿No?", reculó el presentador muy irónico tras destacar la apariencia de su compañera. Su comentario provocó las risas en el plató. "No, no. Se puede decir", le contradecía Berrocal. "No pasa nada, hijo. A mí no me importa. Muchas gracias, rey, tú también estás guapísimo", le agradeció Cadaval restándole importancia. "Me han dicho que te meten preso. Pero bueno, estás guapísima", concluyó el presentador.

Inmediatamente después, el conductor del espacio le preguntó por cómo estaba su padre, tras hacerle una cámara oculta la semana pasada con los test anales del coronavirus: "¿Cómo está tu padre?". "Está todavía acordándose de vosotros por la pruebecita", respondió la joven entre risas. "Pobre, de verdad", reconocía Berrocal. "Bueno, eh. Nos lo hicieron a todos. Pero, de todas maneras, es que tiene toda la gracia", insistió Bertín.

La visita de Camela

Posteriormente, el comunicador dio paso a Camela, quienes eran los protagonistas de la noche. Dioni y Mari Ángeles se enfrentaron a juegos como 'La ruleta de voces' junto a Bertín, en la que tuvieron que averiguar qué cantantes de reconocido prestigio ponen voz a sus temas de siempre.

Asimismo, jugaron también al 'Amigo invisible', prueba en la que Dioni y Vicky Martín Berrocal tuvieron que averiguar, con la ayuda de Mari Ángeles, quién se escondía al otro lado de sus antifaces. La sorpresa llegó cuando el dúo se encontró tras el antifaz a Javi Cantero, hijo de El Fary y gran amigo de los invitados. A raíz de esto, El Sevilla quiso recordar la figura de El Fary, con 'Buscando a…'.

A pesar de ello, dejando los juego a un lado, el presentador y los colaboradores tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo la infancia y adolescencia de Camela, además los momentos que marcaron sus vidas, como su peculiar inicio en el mundo de la música.