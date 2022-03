Bertín Osborne confiesa el nombre de la mujer a la que le ha dedicado una canción de su nuevo disco

Como es habitual, Bertín Osborne formó parte de la parrilla de Canal sur al ponerse al frente de 'El Show de Bertín'. En esta ocasión, el espacio contó con Arévalo y Fernando Esteso como invitados. Ambos tienen una estrecha relación con el presentador al conocerse desde hace muchos años. Por este motivo, los tres se han sometido a las preguntas del ‘Tercer grado’, formuladas por Vicky Martín Berrocal.

Hace unos meses, el conductor del espacio ocupó todas las portadas por su confirmada separación con Fabiola Martínez tras años de matrimonio y dos hijos en común. Sin embargo, los dos lo han llevado con total discreción y, tras dar un comunicado, dejaron claro que no querían dar declaraciones al respecto y que mantenían una gran relación a pesar de no estar juntos. Desde entonces, se les ha seguido de cerca y muchos espacios de Telecinco han ocupado sus programas del corazón con rumores sobre mujeres que podían haber vuelto a ocupar el corazón del cantante. No obstante, ninguno se acababa afirmando. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar al respecto, pero ha sido el propio Bertín quien ha vuelto a tocar el tema desde su propio espacio.

Ha sido por culpa de la copresentadora, quien ha querido saber de qué mujeres habla en las canciones de su último álbum, ’40 años son pocos’. “No soy muy romántico. Si vamos a ser sinceros, muy de esos que son románticos no soy”, comenzaba reconociendo el presentador. “Pero ellas sí. Ellas te han escrito cartas de amor”, puntualizaba su compañera. “Llega un momento en el que, como uno reacciona como reacciona después de que le escriban, pues ellas ya no escriben más”, reconocía el cantante entre risas.









"Se la escribo a mi ex mujer"



“Y, ahora, que estamos en esta época WhatsApp, ¿Has mandado algo así romántico o nada?”, insistía Martín Berrocal, lo que él negó. “Pero cuando escribe una canción siempre piensa en alguna mujer”, aseguraba Arévalo. “No lo saco, no lo escribo, no lo digo… A lo mejor sí lo siento y, por eso, puedo escribir canciones”, reconocía Bertín. “Vicky, y cuando escribe canciones sí que piensa mucho en alguna mujer. Se inspira”, repetía el humorista. “Ah, amigo. Eso sí lo sé. ¿Quién? Ah…”, dejaba caer.

“Me van a matar, pero hay que preguntarle en quién se ha inspirado en su último disco. A lo mejor hay alguien por ahí que no sabemos”, quiso saber la colaboradora del programa. “¿En este último disco? Hay una canción que, evidentemente, por la letra, está claro que se la escribo a mi ex mujer”, confesaba el presentador, haciendo referencia a Fabiola Martínez.

“Luego, hay otras varias que no se las escribo a nadie en concreto. Por ejemplo, ‘Dos besos y medio’, que es un pedazo de tema brutal, sale el nombre de María. Todo el mundo me pregunta ¿Quién es María? Pues no es nadie. María, Sofía, Lucía… Podía haber puesto que rimaran un montón de nombres y, sin embargo, puse María. Pero no está dedicada a ninguna María”, explicaba tras reconocer que “no es una mujer, pero son sensaciones”.

