Belén Esteban, obligada a ir a comisaría por la traición de un compañero de 'Sálvame'

Tenso momento el que se ha vivido este jueves por la tarde en el plató de 'Sálvame', después de que Belén Esteban confesase que había recibido la llamada de la Policía para acudir a comisaria.

Nada más empezar el programa Gustavo González ha querido dar su opinión sobre la actualidad informativa y enseguida la de Paracuellos ha dicho en alto: "Sí, últimamente Gustavo González sabe todo de toda la gente que trabaja aquí".

Una afirmación que no hemos entendido hasta que Kiko Hernández le ha dicho a su compañero: "¿Pero, no le vas a responder a Belén?" y entonces la colaboradora, al ver el silencio que estaba guardando Gustavo ha decidido hablar: "Me ha llamado la policía para avisarme lo que tenías en tu casa, yo no tengo ninguna multa ¿vale?"

Belén Esteban y Gustavo González se enfrentan como nunca https://t.co/dsV86TxKyT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 27, 2022

En ese momento, el director del programa ha mandado parar el tema y debido a esta orden, la colaboradora ha dejado de explicar lo que le ha sucedido recientemente, pero ha añadido: "Quiero dar las gracias a la Comisaría por el buen trato que me dieron porque cuando me llamaron me asusté. Me dijeron que me tenía que presentar y fui con mi abogado".

Pero antes de terminar de hablar de este conflicto con Gustavo González, Belén ha añadido una coletilla que ha dejado a entrever que su compañero habría investigado a la colaboradora: "A mí nadie me tiene que investigar si tengo cosas malas en la policía". El paparazzi ha preferido guardar silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto, reflejando así que no quiere tener ninguna guerra con su compañera.

El futuro de Belén Esteban en 'Sálvame'

Desde el fin de semana, Belén Esteban está acaparando la atención de todo los espacios de Telecinco. Después de protagonizar un tenso momento con Paz Padilla por su diferentes opiniones sobre el coronavirus, la colaboradora de Telecinco preocupó a sus compañeros al dejar caer que no tardaría en abandonar la televisión. Durante su entrevista en el ‘Deluxe’, donde se enfrentó al ‘polideluxe’, Esteban fue preguntada por si había pensado en abandonar 'Sálvame', donde colabora a diario

Belén Esteban diciendo que le queda poco para irse de la tele.



El día que eso pase se acaba Sálvame #polibelenpic.twitter.com/CvLz6U5wtG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 23, 2022

"Este año he estado a punto", soltaba la de Paracuellos, dejando muy sorprendidos a sus compañeros y asegurando que su marido, Miguel, lo sabe. "No quiere decir que me voy a ir ya, pero a mí me queda poco", apuntaba tras afirmar que no se trata de que haya recibido otras ofertas en otras cadenas. "El día que me vaya de la tele, me voy de la tele. Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo ‘Sabores de la Esteban’, voy a sacar más cosas", contaba, revelando que tiene otros proyectos en su vida que le permitirían salir del programa, pero seguir teniendo ingresos.