Triste pérdida para Gustavo González, colaborador de 'Sálvame': “Se fue a las 5:30, de mi mano”

El colaborador de 'Sálvame', Gustavo González, anunciaba este viernes la triste pérdida personal que ha sufrido en directo en el propio programa de Telecinco. Y es que la pareja de María Lapiedra aseguraba desde el plató que llegaba sin dormir, pero ha traído a colación uno de los temas por los que más le estaban preguntando sus seguidores a través de las redes sociales: el fallecimiento de una de las personas más cercanas al periodista, su padre.

Y es que, con 93 años de edad, el padre de González fallecía en la noche de este jueves tras varios años de lucha contra una enfermedad cognitiva que apenas le ha dejado disfrutar de la hija del colaborador de Mediaset, que nació recientemente fruto de la relación con la actriz. Era el propio Gustavo el que comunicaba la noticia a través de su perfil personal de Instagram, una publicación en la que también hacía mención a su hermano Jose y a su madre, de los que asegura que se encuentran con su padre.





González: “Fue bonito acompañarte”



Un mensaje que González acompañaba de una fotografía de ambos, padre e hijo, dándose la mano en los últimos momentos de vida del primero: “Queridísimo papi, mi gordito. Fue bonito acompañarte en este último tramo”, comunicaba el colaborador de Telecinco a sus seguidores.









“Te fuiste tranquilo, sereno, sin sufrimiento. Mi queridísimo hermano Jose, tu hijo, nos ayudó. Ojalá estés con él y con mami. Buen viaje y que la tierra te sea leve. Os quiero eternamente”, se sinceraba el periodista. Una publicación que ha tenido innumerables mensajes de apoyo como respuesta y que ha provocado que González no dudase a la hora de acudir al plató de televisión para informar sobre cómo se encuentra en estos momentos.





“Ha sido una noche bonita”



Por ello, este mismo viernes el periodista no faltaba a su cita en Sálvame y se sentaba en su silla, desde la que decidía aportar más detalles de su situación: “Yo vengo hoy sin dormir, no quería contarlo, pero me están llamando. Esta noche tuve el placer de acompañar a mi padre en el último tramo de su vida y a las 5:30 de la madrugada, de mi mano, se fue, y bueno... creo que acompañar a nuestros seres queridos es una lección de vida”, destacaba el colaborador al resto de sus compañeros, visiblemente emocionado.

Eso sí, la pareja de María Lapiedra asegura que “ha sido una noche bonita aunque sea difícil de entender”. “La muerte de mi hermano le hundió totalmente. De alguna manera, para autoprotegerse, se sumió más en la demencia que ya tenía diagnosticada para no ser consciente”, confesaba frente a las cámaras.









La complicada relación con María Lapiedra



Y es que la vida personal del colaborador siempre ha sido una constante en el programa de La Fábrica de la Tele, como la relación con su pareja. Esa relación con Lapiedra ha provocado que el colaborador se torne en personaje. Lo quiera o no. Los detalles de cómo comenzó ese romance -le fue infiel a su esposa "desde el primer día", en palabras de ella, los altibajos en la pareja, su boda, el nacimiento de su hija... Todo esto ha sido contenido para una prensa rosa de la que, le guste o no a González, se ha convertido en uno más de sus protagonistas por las noticias que genera a nivel personal.

Todo este revuelo en los días anteriores generó por una traición de su mujer. Esta, tal y como desvelaba 'Sálvame', se desahogaba con un redactor del programa, confesándole algunos de los aspectos más íntimos de su vida familiar. Algo que no ha sentado nada bien el fotógrafo, como no podía ser de otra manera, y que le convertía en el protagonista de las sección 'La caravana del amor', donde realizaba esas declaraciones que tanto revuelo causaban en las redes sociales y que estaba obligado a aclarar.

01/06/2018 Gustavo González y María Lapiedra están atravesando su peor crisis de pareja. Desde que el paparazzi y la actriz decidiesen apostar por su amor, mucho se ha hablado sobre su relaciónEUROPA PRESS