Sale a la luz el proyecto en el que se encuentra inmerso Jesulín de Ubrique: afecta de lleno a Belén Esteban

El paparazzi Pablo González ha destapado una exclusiva en 'Sálvame' que ha sorprendido a todos los espectadores y, por supuesto, a la mismísima Belén Esteban porque le afectaba de lleno. "Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie en la que vas a salir perjudicada", decía el colaborador refiriéndose a la 'princesa del pueblo'. Esteban no ha podido reprimirse y respondía así con cierta ironía: "Ojalá, ojalá lo haga. Estoy afectafísima".

Además, el que ha lanzado esta información ha indicado en el plató de 'Sálvame' que "las negociaciones están muy avanzadas, falta por determinar el ok de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo. La docuserie está en trámites". De hecho, explicaba que "Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando estaba con Belén Esteban y de cómo se rompió esa relación. Existen entrevistas que se han concedido a compañeros en las que vuelan cuchillos".









La ganadora de 'GH Vip 3' reaccionaba a esta reaparición de Jesulín de Ubrique entre risas y no termina de creerse esta supuesta vuelta del diestro a la pequeña pantalla. "Eso es mentira. Yo te agradezco que traigas esa información. Ojalá hiciera esa docuserie y dijira por qué no hace muchas cosas. Que no la haga en agosto que estoy de vacaciones, que la haga para finales de julio que todavía estoy aquí. Cuando sea la docuserie pues nada, no pasada nada".

Belén Esteban, por tanto, no se cree la noticia y no ha dudado en reírse. "Quién, tuviera la dicha que tiene el calvo. Ya nos conocemos, vete a por otra bomba que esta no es efectiva". El tiempo será el único que indicará si esa docuserie finalmente se produce o si es falso como asegura una de las imágenes más visibles de 'Sálvame'.









Así se encaró Esteban con una colaboradora de 'Sálvame': "No dijo ni pío"

La incorporación de Rocío Carrasco a 'Sálvame' ha generado reacciones de todo tipo, tanto positivas como negativas. Rosa Benito, indicaba que su hija también tenía derecho a trabajar en el programa pero que se la machacó.

Belén Esteban, hace escasos días y tal y como le recordaba, aseguraba que muchas de las colaboradores son madres y no todas han actuado siempre igual. "Me hubiera gustado que en su última intervención en 'Deluxe' hubiera sido capaz de decir lo que ha dicho hoy, porque no dijo ni pío". No obstante, la bronca entre Belén Esteban y Rosa Benito no ha acabado ahí. Esteban ha exclamado seguidamente que "madres somos TO-DAS", añadía Belén Esteban.