El emotivo detalle que le quiso dejar Mila Ximénez a Belén Esteban: emoción a flor de piel en 'Sálvame'

Mila Ximénez dejó un inmenso vacío en sus compañeros de 'Sálvame'. Programa tras programa es recordada con una sonrisa por parte de los colaboradores del formato. Esta tarde, Kiko Hernández ha indicado que Mila había dejado a Belén y a él unos detalles muy especiales. "A mí me ha dejado un cuadro y lo tengo al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", decía Hernández visiblemente emocionado.

Belén Esteban ha recogido emocionada el pañuelo que Mila le había dejado. "Ya lo sabía porque había hablado con la familia", decía. Aún así, ha enseñado entre lágrimas la prenda.

"Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la presencia de Mila Ximénez. Yo sueño muchas veces con ella. Hay veces que me viene su voz a la memoria. Me viene su risa", aseguraba Jorge Javier Vázquez también sobrecogido por esos detalles de su compañera tristemente fallecida. Además, añadía que a él "después de la obra me dejaron en el escenario una foto preciosa con ella. Es que nos seguimos acordando de ella. Lo raro sería que no. Yo estoy temiendo el verano. Creo que cuando paremos cuando nos toquen las vacaciones, el cuerpo nos va a avisar. Ahora tenemos la mente ocupada con el trabajo pero cuando paremos, va a ser un verano muy difícil".









Hace unas semanas, el presentador de 'Sálvame' explicaba que charlaba de Mila Ximénez con su hija, Alba Santana. "Recordamos los rebotes que se cogía y nos partimos de risa. Qué se le va a hacer".

Su recuerdo siempre permanecerá en todas aquellas personas que trabajaron con ella. Y es que transcurre el tiempo y continúa en la mente y el corazón de todos sus compañeros de programa.

Jorge Javier desveló el efecto inesperado que tuvo la muerte de Mila Ximénez en 'Sálvame'









“Mi amiga Mila ha conseguido algo impensable”, reconocía el presentador de Telecinco en su blog personal en 'Lecturas' a comienzos de julio . Y es que, desde que se estrenó la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se ha vivido una auténtica guerra civil dentro del programa de 'La Fábrica de la Tele' entre los defensores de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

“Que las aguas vuelvan a su cauce en ‘Sálvame’. Después de la fractura que supuso la docuserie de Rocío Carrasco pensé que el asunto tenía ya poca solución. Estábamos cada uno de nosotros poco dispuestos a escuchar al otro y eso enrareció el ambiente. La marcha de Mila ha logrado que volvamos a ser una piña y que lo de Rocío Carrasco parezca lejanísimo”, comentaba Jorge Javier.