Belén Esteban corta 'Sálvame' y deja KO a Kiko Rivera con una sola frase

Belén Esteban ha decidido decir basta este domingo. La 'princesa del pueblo' se ha salido del guion y ha puesto en serios aprietos a Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantojaen la última entrevista que ha concedido el DJ en 'Domingo Deluxe', una de las últimas apuestas de Telecinco.

Mediaset lleva desde el inicio de este 2021 con programas de 'Sálvame Deluxe', el espacio de las noches de 'Sálvame', durante los sábados y los domingos, como una estrategia de intentar acaparar al público. Algunos medios señalan, precisamente, que los malos datos de audiencia hechos durante el arranque de este 2021 ha sido lo que ha motivado esta decisión.

Kiko Rivera pone en venta su parte de Cantora

Este domingo se ha sentado en el sillón de 'Sálvame Deluxe' Kiko Rivera, el que es hijo de Isabel Pantoja. Su madre precisamente es lo que ha pivotado la entrevista, ya que la relación entre madre e hijo corre horas bajas después de que Kiko se hubiese enterado de que su madre no le ha contado muchas cosas relativas a su padre, Paqurri.

Una circunstancia que ha obligado a Kiko Rivera a tomar decisiones contra su madre y contra todos sus secretos. Este domingo precisamente ha aprovechado haber acudido a la cadena de Fuencarral para dar una noticia. El DJ ha puesto en venta su parte de Cantora, la finca en la que vive actualmente su madre gracia a la herencia de su padre.

"Le he puesto un precio por debajo del que tiene. Pensaba que no se podía hacer, pero sí. Tengo un comprador interesado", ha asegurado. Rivera, además, ha explicado que le faltan dos o tres millones de la herencia de su padre. "Cada día me llega información y creo que me he quedado corto. Es acojonante, no doy abasto. ¿Sabes lo peor? Que todo esto es premeditado. Sabiendo lo que hace y eso hace que me duela aún más", ha lamentado a los colaboradores de 'Sálvame'.

Belén Esteban se sale del guion con Rivera

Todos se han quedado en shock después de lo que ha vuelto a contar Kiko este domingo. Sin embargo, Kiko no ha contado con el visto bueno de todos los colaboradores, ya que algunos han comenzado a cuestionar todo lo que ha contado Kiko.

En concreto, la que se ha salido del guion ha sido Belén Esteban, quien ha reprochado al invitado su actitud estas últimas semanas. "Yo te agradezco que vengas aquí a contar esto, pero el domingo pasado dijiste muchas cosas sobre tu hermana que a mí me sobraban, también lo de las patillas y lo de llamar gorda a Anabel”, ha arrancado afirmando la colaboradora. Algo que ha rematado después con un comentario tajante. "Yo tampoco voy a hacer aplaudir todo lo que digas", ha afirmado Belén Esteban.

-Belén Esteban: “no voy q aplaudirte todo lo que digas” BRAVISIMA #kikopantofinpic.twitter.com/wU80iG28PJ — GOSSIP Boy ��✈️ (@JuanjoElCotilla) January 31, 2021

Algo que parece no haber convencido mucho al DJ, ya que acto seguido le ha contestado con una pregunta. “¿Le vamos a dar ahora el diploma a la madre del siglo? Estoy harto de que justifiques a mi madre", ha dicho.

