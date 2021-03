¿El fin de Belén Esteban tiene fecha? Esto dice el contrato de la estrella de Mediaset

Tras varios días alejada del universo 'Sálvame', Belén Esteban ha reaparecido esta semana de nuevo en el plató en el que ha vuelto a encontrarse con Jorge Javier Vázquez después de su tremenda discusión en directo la semana pasada. Aunque han sido muchos los rumores que han surgido tras la ausencia de la 'princesa del pueblo' en estos días, lo cierto es que la propia Belén ha aclarado que se trataba de unas vacaciones pactadas con el programa desde hace tiempo despejando así las dudas sobre un posible abandono de la pequeña pantalla para fichar por 'Viva la Vida', también de Telecinco.

No obstante, la colaboradora de 'Sálvame' no tardó en acallar todos aquellos rumores y negó rotundamente que fuera a abandonar el espacio. "No tengo por qué irme a 'Viva la Vida' cada vez que me pasa algo", ha asegurado Esteban. El pasado miércoles, y a raíz de esta última polémica, la colaboradora de 'Sálvame' ha confirmado en el programa que tiene un contrato de un año con la productora. Por ese motivo, tal y como ha explicado, no puede abandonar el espacio. "Tienen ganas de que me vaya. Su gozo en un pozo", dijo de inmediato Belén.

"Estoy contenta de que te quedes, vamos, que no te vayas", aseguró la presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla. Belén Esteban, por su parte, se dispuso a dar explicaciones: "Hay gente que lo ha publicado. Y el otro día lo dije muy claro, si cada vez que me ponen en 'Viva la Vida', porque mi hermano y amigo Raúl Prieto está allí, yo digo que tengo un contrato con esta productora de un año, que no con la cadena, y estoy encantada", aseveró Esteban.

LA OFERTA DE CARLOS HERRERA

Hace escasos días, el líder de la radio española reiteraba el ofrecimiento que ya se produjo en los primeros meses de la pandemia y le ha hablado directamente a Esteban: "Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras", ha sentenciado un Carlos Herrera que, como decimos, ya ha tratado de acercar a Belén Esteban a su programa en la Cadena COPE.

Una circunstancia, la de un cambio de aires profesional, que desde la revista 'Diez Minutos', ya han avanzado, al asegurar que Belén estaría meditando con su "núcleo familiar" su futuro profesional.

La de Paracuellos del Jarama respondió a esta oferta de un modo directo y contundente a la propuesta de Herrera. Esteban ha indicado lo siguiente: "Yo, de esta productora, La Fábrica de la Tele, no me voy a ir. Pero oye, quizás más adelante puedo ir... Nunca he estado en la radio". No se trata de la única oferta que ha hecho Herrera a Belén Esteban, ya en junio aseguró que se encontraba trabajando en su fichaje para 'Herrera en COPE'. "Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da... En eso arrasaría", dijo.

El comunicador aseguró que estaba trabajando en el fichaje de la estrella de Telecinco, aunque todavía no había hablado con ella. "Tengo que hacerlo a través del conducto reglamentario", señaló entonces.