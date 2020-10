"Banana split": confesiones ante el plato aderezadas con música y humor

Gastronomía, música y humor es la nueva propuesta de La 2 para la noche de los jueves con "Banana Split", donde el periodista Mikel López Iturriaga sentará a comer a músicos y pondrá a tocar instrumentos a cocineros, además de entrevistarles en un ambiente que propicia que desvelen "cosas poco conocidas" de ellos.

Cada una de las diez entregas del programa, que se estrena este jueves a las 23:00 horas, se centrará en un tema en torno al que se elaborarán platos y una 'play list' de lo más variopinta: desde el 'fast food', sobre comida rápida y grandes éxitos musicales, a la pasta, con músicos hablando de cómo se ganan la vida y chefs cocinando ñoquis, pasando por el papel de la mujer en ambos sectores en "Menos nabos, Caperucita".

"Jugamos con dobles sentidos para vincular música y gastronomía", explica a Efe López Iturriaga, que ejerció como periodista musical hasta 2000 y posteriormente se centró en los contenidos comestibles con El Comidista.

En "Banana Split", David García, con una estrella Michelin en el Corral de la Morería (Madrid), tocará la batería con Fuel Fandango; Pepe Solla, con otra en Solla (Pontevedra), acompañará con su guitarra a los hermanos Ferreiro -"uno de los 'hits' del programa", promete López Iturriaga-; Diego Guerrero, con dos 'brillos' en DSTAgE (Madrid), mostrará su pasión por la guitarra, y Edorta Lamo, de Arrea! (Álava), se desvelará como un experto en 'soul'.

Los invitados musicales suponen "un popurrí de todos los estilos imaginables": "Desde los más alternativos como Hinds, Hidrogenesse o La habitación roja hasta ídolas del petardeo como Rebeca, Betty Missiego o Paloma San Basilio, además de clásicos como Barón Rojo o estrellas del reguetón como Omar Montes".

Algunos de ellos cocinarán, otros comerán y la mayoría "contará cosas que nunca había dicho y mostrará una cara bastante cómica" porque en las conversaciones en torno a un plato "la atmósfera cambia mucho, la gente se relaja y muestra cosas desconocidas", señala el periodista.

Y si los cocineros han dado la talla con su trabajo pero también en la vertiente musical, López Iturriaga ha constatado que los músicos han mejorado mucho sus gustos en la mesa. "En mi época de periodismo musical a muchos grupos les interesaba cero la comida y sólo les importaba la bebida; ahí ha habido un cambio muy bestia y lo he visto en los grupos más jóvenes, que tienen muchísimo más interés por la buena comida".

Esta combinación de música y cocina está aderezada con frescura y sentido del humor, ingredientes con los que Mikel López Iturriaga siempre aliña su trabajo: "No estoy descubriendo nada; enseñar divirtiendo es más viejo que la pana. Lo que hago es informar como periodista, con rigor, pero poniéndole un poco de salsa y diversión. De lo primero que me río es de mí mismo, porque soy súper tímido en mi vida real y esto me funciona como terapia".

Grabado en Madrid, Barcelona, Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco y Navarra, este programa producido por Onza se vio paralizado por la pandemia. "Se iba a estrenar después de Semana Santa, pero cuando tuvimos que parar en marzo sólo estaba grabado la mitad; retomamos en julio y acabamos el 31 de agosto".

La COVID-19 también ha afectado de lleno tanto a la música en directo como a la hostelería, algo que López Iturriaga ve "con mucha preocupación y pena" porque muchos "las están pasando canutas" y, aunque es de natural optimista, no niega que el panorama se presenta "sombrío", especialmente para bares y restaurantes.

"Si cierran muchos restaurantes que hacen bien las cosas será una pérdida que va más allá de lo económico, porque es también cultural. Es preocupante y grave y espero que haya ayudas al sector", ha razonado.