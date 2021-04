La azafata de 'La Ruleta' preocupa a Jorge Fernández por el desliz que sufre en directo: "Prométeme que..."

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este martes, fue Laura Moure, la azafata del concurso de Antena 3, quien protagonizó un llamativo momento al darlo todo para ayudar a los concursantes, aunque eso significara ponerse en peligro. Los participantes se encontraban enfrentándose al Panel con Crono, prueba que obliga tanto a la azafata como a los concursantes ser muy rápidos para perder el menor número de segundos entre respuestas.

Fue entonces cuando Moure casi se resbala sobre la tarima al intentar destapar todas las consonantes con rapidez. Patri pidió la 'C' y, a lo largo del recorrido, la azafata olvido destapar la letra que se encontraba en la otra esquina del panel, por lo que corrió para levantarla rápidamente y evitar que los participantes perdieran más tiempo.

A falta de una consonante, Juan logró resolver el panel cuya pista era 'el amor': "Es un crimen que no puede realizarse sin cómplice", respondió, llevándose así 300 euros. Tras dar la enhorabuena al participante, Jorge Fernándezdecidió interrumpir el programa para dar un toque de atención a su compañera.

El toque de atención de Jorge Fernández

"Laurita, prométeme una cosa a partir de ahora", comenzó diciendo el conductor del espacio de Antena 3, dirigiéndose a Moure. "Prométeme que cuando se te olvide una consonante, una vocal, o lo que sea, no vas a correr como has corrido", le pidió el presentador, aparentemente preocupado.

"Si es un crono, lo siento, pero sí", le contestó la azafata, asegurando que no podía prometerle eso. "No, no. Porque con esos taconazos...", le explicó Fernández. "Sí porque sino...", insistió ella, señalando a los concursantes para dejar claro que no quería que perdieran tiempo por su culpa. "Pero es un segundo y siempre les sobra mucho tiempo...", la aseguró el presentador.

"Pero me he puesto en la peor situación de todas. Con ese taconazo y con ese suelo... Correr así... Es que si te pasa algo es una esguince... Es que el maléolo toca con el suelo", le explicó el comunicador, dándole un toque de atención. "Es que tengo que hacerlo por ellos", se repetía Moure. "¡Que no! Prométeme que no lo vas a volver a hacer", la suplicaba Fernández. "Bueno... Lo voy a intentar", cedía la azafata. "Es que te haces una carrera con esos tacones y ¡Ay Dios! Qué miedo me ha dado", recordaba el presentador.