El aviso del doctor Carballo que tras ómicron está más vigente que nunca: "Desgraciadamente, me equivoqué"

Llevamos ya dos años de pandemia en España. Se habla incluso de que podría haber habido casos mucho antes de los primeros detectados. Sea como fuere, la situación parece que mejora en nuestro país tras haber pasado por lo peor de la sexta ola con la variante ómicron como protagonista absoluto. Con toda la experiencia que hemos acumulado es interesante recuperar algunas de las declaraciones que han hecho los expertos más mediáticos durante la pandemia. En este caso, recordamos uno de los avisos que dio en 2021 el doctor César Carballo al hilo de una situación que podríamos vivir en próximas fechas.

Las multitudinarias celebraciones por las que avisó el doctor Carballo

Como cada sábado, el doctor César Carballo acudió en mayo de 2021 a 'LaSexta Noche', programa presentado por Iñaki López, para repasar la última hora sobre la pandemia provocada por el coronavirus en aquel momento. Por aquel entonces era noticia el avance de la vacunación y la reducción de los parámetros que regulaban la incidencia del virus, lo que se veían como buenas noticias, aun sin saber todo lo que estaba por venir.

Aun así, cada fin de semana saltaban a los medios algunas prácticas que con la situación de hace un año se relacionaban con un aumento del número de contagios. En este sentido, en el centro de Madrid, se pudieron ver en mayo una serie de imágenes que preocuparon a los expertos y también a muchos periodistas. Se trataban de las celebraciones que se preodujeron en las inmediaciones de la fuente de Neptuno, en el centro de la capital, con motivo de la consecución por parte del Atlético de Madrid de su liga número 11.

Este mismo miércoles juega el Real Madrid contra el PSG y se teme que una remontada del equipo blanco pueda derivar en imágenes similares en un momento en el que la incidencia sigue por encima de los 400 casos por cada cien mil habitantes.

Celebraciones en Neptuno por el título del Atlético de Madrid

Pocos minutos después de que el árbitro pitase el final del partido en Valladolid, las calles más cercanas a Neptuno comenzaron a llenarse de gente que entre cánticos y abrazos celebraron hace un año la consecución del título colchonero, a pesar de que las autoridades habían pedido a los aficionados rojiblancos que no acudiesen al centro de Madrid, ya que se podían provocar aglomeraciones que derivasen en futuros brotes.

Con el paso de las horas, y a pesar de que no se cortó el tráfico, los aficionados siguieron concentrándose en los aledaños de Neptuno, provocando en algunos ocasiones que fuese imposible poder transitar a pie.

La advertencia del doctor Carballo en 'LaSexta Noche' que resuena más que nunca

Las imágenes en cuestión desataron una fuerte polémica y fueron difundidas por el programa 'LaSexta Noche', donde el propio presentador, Iñaki López, reconoció que no ayudaban para nada a mantener esa buena línea de cara a la pandemia. En este sentido, uno de los expertos al que preguntó fue el doctor Carballo, que no dudó en mostrar su pesar por las imágenes, ya que durante los últimos meses siempre había pedido que se guardase toda distancia de seguridad y también se aplicasen todas las medidas de protección necesarias para impedir un avance del virus.

"Ninguna celebración vale una cama de hospitalización, ya no te digo de UCI, o quedarse tres meses con un ahogo o con una trombosis venosa profunda. Eso lo estamos viendo en gente joven. Un año de gente que no ha vuelto a tener una vida normal y luego nos acordaremos de estas imágenes. Fíjate, yo estuve donde el Atlético de Madridy desgraciadamente me equivoqué. Eso es una pena", explicó entonces el doctor del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Una advertencia que hoy con un partido del Real Madrid en el horizonte y los posibles títulos que puedan celebrar los diferentes equipos españoles sigue resonando con fuerza. Afortunadamente, la situación es mucho mejor, la vacunación está muy extendida en España y ómicron parece haber perdido parte de su tremenda fuerza. Lo cual no nos puede hacer olvidar lo que ha ocurrido y que, cuanta más transmisibilidad del coronavirus, mayor es el riesgo de que aparezcan nuevas variantes.