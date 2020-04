El preocupante ataque de ansiedad de Rocío Flores que amenazó con hacerle abandonar 'Supervivientes'

La gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de cada martes, estuvo marcada por tres ejes. El primero fue la evacuación de la isla de Antonio Pavón tras sufrir una hernia en la última prueba, que ha provocado que continué en el concurso pero de momento bajo reposo y la revisión de los médicos fuera del concurso.

El otro hilo de la gala, y como viene siendo habitual en esta edición, son las broncas de José Antonio Avilés con todos los participantes. En esta ocasión le tocó discutir con Rocío Flores y más tarde con Elena Rodríguez, lo que está provocando que el colaborador de 'Viva la vida' cada vez tenga menos apoyos en la isla.

El último aliciente de esta gala fue el reencuentro entre los concursantes de la playa principal y los componentes de Playa Desvalida, eliminados del concurso que continúan participando sin que el resto lo sepa. Hasta ahora. Como si de una cita a ciegas se tratase, el programa prometió una sorpresa al grupo principal de concursantes. Estos creyeron que se trataba de la visita de un familiar, cuando realmente la sorpresa era mostrarles la existencia de los 'desvalidos', conformando reencuentros que compartieran alguna trama. De esta manera, Elena se reencontró con su exyerno Hugo y firmaron la paz, Ivana hizo lo propio con Fani con quien tenía cuentas pendientes y se echaron en cara muchos episodios vividos en la isla. También Nyno se reencontró por un lado con su "hermano" Ferre, y enterró el hacha de guerra con José Antonio Aviles.

Pero sin embargo el encuentro que más morbo transmitía al público era el de Rocío Flores con Yiya, después de que durante las primeras semanas de concurso protagonizaran los cruces de declaraciones más duros desde que comenzase la edición.

El ataque de ansiedad y las ganas de abandonar de Rocío Flores

Rocío Flores acudía este encuentro confiada en reencontrase con alguno de sus familiares, con una ración de ánimo para seguir afrontando el concurso. Nada más lejos de la realidad, detrás de la puerta que le separaba de su sorpresa se encontraba su 'enemiga' en esta edición.

Las dos se saludaban ante la cara de sorpresa de Rocío, mientra Yiya ya empezaba a atacar: "Veo que comes bien, me han dicho que te comes lo de otros. Aliviate que estás un poco sofocada y vengo en son de paz", afirmaba la sevillana.

"Ahora voy a ser yo la que te enseñe buenos modales. No se miente y no se roba. También comentarte que los minutos de gloria en este programa no dependían de ti. Sigo aquí desde el mismo día en que me dijiste adiós, de hecho bastante bien", confesaba Yiya buscando la manera de hacer daño a la pequeña del clan Jurado.

A pesar de estos ataques, Rocío mantenía la compostura y la templaza y directamente respondía a cámara: "Yo en ningún momento le he robado nada a nadie ni me he comida la comida de nadie. Buenos modales he tenido desde el minuto cero, he tenido en todo momento buena educación". Además, la hija de Antonio David afirmaba que no podía tener ningún tipo de relación con la otra concursante debido a las faltas de respeto de las primeras semanas de concurso: "Yo no puedo reconducir ninguna relación con una persona que viene así, es la persona que más daño me ha hecho en esta edición y de la forma más sucia", terminaba Flores. "A chispazos sí podemos tener relación. Aunque yo no haga uso de mi educación la tengo y no me permiten relacionarme con gente así", terminaba también por soltar Yiya que no podía marcharse sin decir la última palabra. "Estás un poco dura", le decía Carlos Sobera advirtiendo a Yiya tras desestabilizar a a Rocío.

Yiya y Rocío Flores se enfrentan en 'Supervivientes'Mediaset España

Tras este duro reencuentro, Rocío se reencontraba con Ana María Aldón, la mujer de su 'abuelastro', que la abrazaba mientras la joven rompía a llorar. Mientras Aldón le contaba toda la verdad sobre los 'desvalidos', Yiya continuaba intentando atacar a Rocío, por su parte, Sobera volvía a preguntar a Ana María si se arrepentía de no haber defendido a su 'familia' cuando tuvo oportunidad: "Cada una vinimos a hacer nuestro concurso y ha sido lo mejor", afirmaba la superviviente al presentador.

El concurso volvía al plató con toda normalidad, pero tras varios minutos Carlos Sobera daba paso a la isla e informaba de lo que estaba pasando: "Rocío Flores ha sufrido un ataque de ansiedad por todo lo que acaba de vivir. Parece ser que ha pedido abandonar el concurso", continuaba informando mientras se podía ver a una Rocío completamente entre lágrimas mientras Lara Álvarez intentaba ayudarla en esta crisis. Ante esta situación el programa decía marcharse a publicidad, ante la espectación de la audiencia, y también de Antonio David Flores.

Tras la vuelta de la publicidad, Lara Álvarez tranquilizaba a todos, y comentaba que Rocío ya había comenzado a tranquilizarse y reponerse de ese ataque. Finalmente la concursante se explicaba: "Dije que venía a superar todas las adversidades y lo que me acaba de pasar es otra más. Así que me voy a quedar aquí hasta que la audiencia decida", afirmaba Rocío con la voz entrecortada pero mucho más repuesta.

