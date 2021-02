El último ataque de TVE y el programa de Mónica López a la Monarquía: "Como su abuelo"

El periodista José Antonio Zarzalejos, "periodista que sabe todo de la familia real", ha entrado en directo en 'La Hora de La 1' para presentar su nuevo libro, 'Felipe VI. Un rey en la adversidad'. Aprovechando su presencia, Cristina Fernández ha informado de una última hora sobre la familia real. Han enviado un comunicado que dice que "la Princesa Leonor se irá a estudiar fuera de España".

"Otro miembro de la casa Real se va fuera de España", ha señalado la presentadora del espacio de TVE antes de dar paso al invitado. "Lo que ha ocurrido hoy está en la página 258 del libro. Que la princesa Leonor el año 2021, iba a salir a estudiar está en esa página", ha asegurado Zarzalejos. "Era una previsión y la he reflejado en el último capítulo que se titula: 'Leonor'", ha agregado el periodista.

"¿Cree que va a ser muy criticado? Ya que, a lo mejor, no está muy bien visto en momentos como este", se ha interesado una colaboradora del programa. "Bueno, la educación de la Princesa de Asturias, que es la Heredera de la corona y, por lo tanto, la futura Jefa del Estado, tiene que tener una educación integral. Es el momento de que pase de un ámbito familiar, un colegio burgués, a una educación en otro país, donde puede entablar nuevas relaciones y entablar nuevas experiencias", ha explicado el experto.

Los estudios de la princesa de Asturias en Gales costarán unos 77.000 euros.



"No me parece que sea criticable que los Reyes quieran para su hija la mejor formación para desempeñar las funciones que tendrá en su futuro", ha agregado. Ante sus palabras, algunos de los colaboradores le han cuestionado si cree que esa "formación integral" no se puede "realizar en España". "Se puede, pero también fuera de España", ha justificado el escritor.

"Leonor se va de España, como su abuelo"

Ha sido entonces cuando ha saltado a la vista el llamativo rótulo que el equipo del espacio ha puesto en pantalla para acompañar la noticia: "Leonor se va de España, como su abuelo", un mensaje similar al que ha transmitido la conductora del espacio antes de desvelar la información.

La cadena ha mantenido en pantalla durante dos minutos el mencionado rótulo, por lo que los espectadores no han tardado en percatarse lo que muchos han definido como mensaje despectivo contra la corona. De esta manera, en plena oleada de polémicas que giran en torno a la Familia Real, la cadena pública ha lanzado un ataque contra los Reyes y la Heredera.

Ante esto, se espera que Rosa María Mateo, presidenta de RTVE, se pronuncie al respecto y pida disculpas por el ataque que el espacio presentador por Mónica López ha dirigido contra la corona.