El auténtico motivo por el que Telecinco ha hecho desaparecer 'Sábado Deluxe' de la parrilla

La llegada de la Navidad está obligando a todas las cadenas de televisión a remodelar sus actuales parrillas con el objetivo de mantener el espíritu navideño pero, más especialmente, para dar descanso a sus presentadores y periodistas más importantes. Tanto es así, que Telecinco también se ha visto en la necesidad de hacer pequeños cambios de cara a este próximo fin de semana, cuando el habitual 'Sábado Deluxe'va a desaparecer de la cadena. Muchos espectadores y aficionados al programa que presenta Jorge Javier ya han trasladado su indignación en las redes sociales. No obstante, desde Mediasetse mantienen firmes en su decisión y no parece que tengan la más mínima intención de cambiar su parecer.

Tanto es así, que el espacio de Jorge Javier Vázquez ya cuenta con un sustituto. Será la periodista Toñi Moreno quien se ponga al frente del hueco en la parrilla que va a dejar el icónico presentador de Mediaset, que dará de esta forma el salto al horario de máxima audiencia con un programa especial: 'Su casa es la suya', un formato basado en el original 'Mi casa es la tuya'. No obstante, en esta ocasión será Moreno quien asuma el rol particular de Bertín Osborne, quien en esta ocasión será el entrevistado.

El motivo por el que Jorge Javier Vázquez dejará de presentar el 'Sábado Deluxe'

Como ya venimos contando, la decisión de Mediaset no ha quedado exenta de comentarios negativos y muchas críticas por parte de los seguidores del programa, que han pedido que vuelva el 'Sábado Deluxe'. No obstante, es necesario remarcar que no es una desaparición definitiva del espacio, sino más bien de un cambio puntual, por el que la cadena quiere dar descanso a Jorge Javier Vázquez.





Recordamos que el próximo sábado será 25 de diciembre, coincidiendo con el día de Navidad. Una estructura que también se repetirá el fin de semana siguiente, cuando el sábado será 1 de enero. No obstante, aún se desconoce si este movimiento estratégico de Telecinco también se repetirá para aquella fecha o si, por el contrario, decidirán traer de vuelta el 'Deluxe' con su habitual mesa de colaboradores y su presentador estrella al frente con el único objetivo de satisfacer a los seguidores del espacio.

El nuevo papel de Toñi Moreno en Mediaset

Después de que la Telecinco diera por finalizada la primera edición de 'Secret Story: la casa de los secretos', Mediaset trae preparados nuevos cambios que implican de lleno a la Toñi Moreno.

Por primera vez desde hace varios años, Jorge Javier Vázquez no forma parte de los rostros conocidos de Mediaset que conducirán el programa.





En su lugar, Carlos Sobera afronta su segunda etapa en 'Secret Story', tras haber formado parte de la primera edición con famosos. A él se une Sandra Barneda, muy aclamada por su papel en 'La isla de las tentaciones', y Toñi Moreno, que se pondrá, por primera vez, a los mandos de un formato de un reality en Mediaset.