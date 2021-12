Toñi Moreno revela los detalles de su nuevo proyecto lejos de Telecinco: "Cámara oculta a Bertín Osborne"

Toñi Moreno vuelve a ponerse este lunes al frente de un programa televisivo, y es que vuelve a 'Gente Maravillosa'. Telemadrid estrena una nueva temporada del programa, que además vuelve también este miércoles a Canal Sur. La mecánica del formato es recrear, con cámaras ocultas, situaciones reales de acoso o discriminación en el trabajo, entre otros problemas sociales. En esta ocasión, en cada episodio, los espectadores podrán ver tres cámaras ocultas, dos con madrileños anónimos y una de ellas con un personaje famoso como protagonista, que en esta primera ocasión será Bertín Osborne.

Moreno ha contado todos los detalles de su nuevo proyecto en una entrevista en 'Yotele'. En primer lugar, ha hablado de lo que supone su regreso al formato, en cuya idea participó en 2017, cuando arrancó en Canal Sur y ella misma reconoce que "tuvo mucha repercusión en redes sociales".

"Su canal de YouTube tiene casi 1,5 millones de suscriptores. Hay cámaras ocultas que tienen 37 millones de visualizaciones, acumulando entre todos los vídeos más de 350 millones de reproducciones. ¡Es una barbaridad! He tenido el empeño de volver a hacer este programa porque a mí me ha reconciliado con el ser humano", ha afirmado.

¿Que todavía no sabes lo que es #GenteMaravillosaTM? ?? "Un altavoz para denunciar las situaciones injustas que, desgraciadamente, vivimos todo los días". @tmorenomorales



? Os esperamos el lunes a las 22:30 h en @telemadridpic.twitter.com/Pag8JqMXjd — Telemadrid (@telemadrid) December 5, 2021

También se ha referido al llamativo hecho de que el programa se emita en dos cadenas. Ha querido puntualizar que será "un programa diferente para cada canal", aunque algunas veces compartirán la cámara oculta del famoso. En cuanto a los anónimos, se grabarán tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía. "Esto tiene que ser una corriente en la que transmitamos la bondad y el buenismo a la gente", añadía.

Bertín Osborne, primer invitado en el regreso de Toñi Moreno a 'Gente maravillosa'

Además, se ha pronunciado sobre el primer invitado, Bertín Osborne. La ha calificado de "brutal" y ha confesado algunas de las próximas que podremos ver en las siguientes semanas. "He estado en la de El Cordobés y he llorado mucho en la de Paco Candela, pero ya iréis viendo. No puedo dar nombres porque tenemos la caña echada en muchos lados y aquí solo salen los maravillosos. Si no reaccionan, no van a salir".





Y añadía: "Vamos a poner cámaras ocultas en muchos lados, pero también te digo. El tema de los famosos está muy bien porque es algo pintoresco con lo que vamos a conocerlos cuando piensan que no están siendo grabados, pero a mí lo que más me gusta de 'Gente Maravillosa' son las personas anónimas que te va regalando este programa. Hay tanta gente buena que está escondida, que creo que eso es lo más bonito".