Así responde Hermann Tertsch cuando Marta Flich acusa a Vox de tener "vínculos fascistas"

El candidato de Vox a las elecciones europeas y periodista, Hermann Tertsch, ha estallado en directo en el programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Los miembros del programa han llamado a Tertsch para preguntarle por un texto de hace treinta años en el que el candidato del partido a la Alcaldía de Madrid, Ortega Smith elogiaba a la Falange y a José Antonio Primo de Rivera. Algo que no ha gustado en absoluto a Hermann Tertsch que ha asegurado que hay temas de actualidad mucho más importantes, como la detención del asesino terrorista Josu Ternera o el escrache machista sufrido por la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que fue acosada por un grupo de extrema izquierda vinculado a las plataformas antidesahucios estando embarazada de nueve meses y a punto de dar a luz.

Una vez Tertsch deja esta reflexión, la presentadora Marta Flich acusa a Vox de tener "vinculación con grupos fascistas", momento en el que Tertsch estalla definitivamente: "No tenemos vinculación con grupos fascistas", dice Tertsch, "inventáis vosotros vinculación con grupos fascistas. Vosotros tenéis vinculaciones con grupos comunistas y con grupos filoterroristas y con grupos separatistas que quieren destruir España y que violan la Constitución", asegura el periodista y candidato de Vox a las elecciones europeas.

"Somos un partido democrático que respeta las leyes y la Constitución", sigue Tertsch, "no como vosotros que sois gente dependiente de unos comunistas que no respetan nada en ningún sitio. Ni en Cuba a los homosexuales, ni en el País Vasco a nadie, ni en Cataluña a nadie, donde no hay partidos constitucionalistas que se atrevan a presentarse a las elecciones, porque vosotros habéis creado el caldo para que esto sea así”.