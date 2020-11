Así fueron la primera y la última aparición de Diego Maradona en televisión

Diego Maradona es considerado como una leyenda del fútbol. Su nombre llegó a la vida de todos cuando, en 1986, su presencia como capitán de la selección argentina en el Mundial de México consiguió ganar la Copa del Mundo. Desde entonces, el joven no dejó de alcanzar logros, por lo que fue elegido por la FIFA como el "Mejor futbolista popular del siglo XX".

Además, tiene en su posesión un récord por ser, en cinco ocasiones, el máximo goleador de campeonato de Argentina. También fue reconocido por la FIFA como el 'Gol del Siglo', por su gol marcado contra los ingleses en el Mundial de 1986.

Es por esto por lo que, 34 años después, el mundo despide con mucha tristeza a Maradona, un icono para Argentina y en Nápoles, por levantar su club con todo su esfuerzo y dedicación. En cambio, su paso por España, siendo jugador del Barcelona y el Sevilla, fue diferente, dado que las polémicas que protagonizaba por sus fiestas acapararon la atención. A pesar de ello, siempre fue muy querido allá donde iba.

Su primera aparición en televisión

Su figura fue tan importante que ejerció como conductor televisivo tanto en Italia como en Argentina. No obstante, durante su carrera como futbolista, tuvo que presentarse ante las cámaras en numerosas ocasiones. Lo que hacía era tan llamativo, que su primera aparición en televisión fue con tan solo 10 años.

Así lo recordó el propio Maradona cuando envió sus condolencias a la familia de Gerardo Sofovich, ya que les unía una divertida anécdota de 1971. El deportista narró como fue su primera vez frente a los focos en el programa 'Sábados Circulares', espacio presentado y dirigido por Pipo Mancera.

"En 1971, cuando yo tenía 10 años, me invitaron al programa de Canal 13, 'Sábados Circulares', de Pipo Mancera. Era el show más famoso de aquellos tiempos en Argentina. Me habían visto hacer 'jueguitos' en el entretiempo de un partido entre Juniorse Independienteen cancha de Vélez. Y nos invitaron a Francis Cornejo, mi entrenador de Los Cebollitas, y a mí. Recuerdo que mi mamá, La Tota, me compró unas zapatillas Flecha nuevas para aquél día. Como podrán ver, éramos muy humildes. En un principio, la idea fue hacer una entrevista de 5 minutos, pero los invitados principales, Los Cinco Latinos, se retrasaron y tuvieron que estirar mi entrevista. Me tuvieron 45 minutos haciendo 'jueguitos' delante de las cámaras. Fue mi primera aparición en la televisión. Cuento esta anécdota porque uno de los productores de aquél programa era Gerardo que falleció este Sábado. Mi recuerdo y mis respetos a su familia", recordó muy emocionado.

Diego Maradona en 'Sábados Circulares' (1971)

La reaparición del futbolista

De la misma manera, en 2005, tras varios años luchando contra sus adicciones, reapareció en 'La Noche del 10', su propio espacio en Canal 13 de Argentina. Regresó renovado y con un programa de histórico. Uniéndose a la banda, Maradona cantó su popular canción 'La Mano de Dios', mientras el público, junto a sus padres, hijas y hermano, se emocionaba al verle de nuevo en el escenario.

Acompañando la importancia del evento, el formato contó con importantes invitados: Sergio Goycochea, Gabriela Sabatini, Ricardo Darín, Gabriel Batistuta, Diego Torres y, como protagonista, Pelé. Entre anécdotas y risas, los futbolistas conversaron abiertamente de sus carreras, la fama, las tentaciones y hasta de la rivalidad entre los brasileños y argentinos.

����⏳����Maradona y Pelé hace algunos años en el programa argentino “La Noche del 10”. pic.twitter.com/OTxr4eReJh — Espacio Futgol (@EspacioFutgol) July 1, 2020

Su despedida ante las cámaras

Cincuenta años después, 30 de octubre de 2020, Maradona vivió la que no sabía que sería su última aparición en la pequeña pantalla. Fue durante un partido que disputó el último equipo que dirigió, Gimnasia y Esgrima de La Plata, que recibió a Patronato en el Bosque por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Con motivo de su 60 cumpleaños, el futbolista recibió varios homenajes. A pesar de andar con dificultad, saludó a todos los asistentes y les recibió con una sonrisa. Lo que llamó la atención de los espectadores es que, tiempo después, abandonó el banquillo y fue relevado por Sebastián Méndez. Tal y como aseguraron sus allegados, abandonó el banco porque se encontraba muy emocionado por lo que significaba ese día. Sin embargo, tres días después fue ingresado.

Un mes después, 25 de noviembre, según ha adelantado 'Clarín', Maradona ha muerto a los 60 años de edad tras sufrir un paro respiratorio. El futbolista estuvo diez días ingresado por anemia y deshidratación en una clínica de Buenos Aires y, tras hacerle un estudio, le detectaron un hematoma subdural por el que tuvo que pasar por el quirófano. Después de superar la operación, volvió a su casa de Tigre, donde ha fallecido.



#LPFxTNTsports | ¡Tremendo recibimiento! Así saludaban a Diego Maradona por su cumpleaños 60 en la previa del encuentro entre Gimnasia y Patronato por la #CopaLigaProfesional. ¡Feliz cumple, D10S! ��������



Gimnasia �� Patronato pic.twitter.com/jW5afA4w1b — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) October 30, 2020