Arturo Valls muestra su enfado con la directora de '¡Ahora Caigo!' y se planta: "¡No es justo!"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este martes, aunque fue el presentador del espacio quien protagonizó un llamativo momento. Gracias a este concurso Arturo Vallsse ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente y que dará comienzo a su segunda temporada la semana que viene.

Este martes, nada más comenzar el programa, el presentador se mostró muy indignado y no dudó en explicar el motivo al público. "Me vais a tener que disculpar hoy, ya os digo que no va a ser mi mejor programa. Estoy un poquito en huelga, así que ni voy a ser simpático, ni voy a contar buenos chistes... Aunque lo de los chistes no es algo nuevo, pero ya me entendéis", comenzó diciendo el comunicador, dejando claro que no se encontraba con el humor suficiente como para ser divertido.

"Que ¿Qué ha pasado? Pues resulta que, me acabo de enterar, Gloria, la directora, tiene tratos de favor con algunos compañeros. Hombre, lleva tiempo negándome a mí cosas que a otros compañeros accede sin rechistar", explicaba el conductor del espacio. "¡Es que es vergonzoso!", se quejaba. De pronto, el presentador comenzó a hablar con la directora a través del pinganillo y narraba lo que le decía para que se enteraran los espectadores.









"No quiero pensar más en esto que me cabreo"

"Hombre, Gloria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué derecho piensas quitarme hoy?", le preguntaba el presentador muy irónico. "¿Cómo? Que son situaciones muy diferentes... Que ellos trabajan desde casa y a mí me ve mucha gente... Hombre, pero yo también tengo derecho a trabajar cómodo ¿no? Pues nada", decía el presentador, muy indignado con que Gloria no aceptase su petición.

"Es que resulta que los redactores, que llevan meses trabajando desde casa, no se quitan el pijama en todo el día y a mí no me deja trabajar en pijama", se volvía a quejar Valls, aclarando que su problema era que la directora no le dejaba presentar en pijama en vez de en traje. "Que no daría buena imagen dice", insistía el presentador. "¡No es justo! Mira, no quiero pensar más en esto que me cabreo", concluyó el comunicador para dar comienzo al programa y presentar a los concursantes.